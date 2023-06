El PP y los independientes instan a PSOE e IU a mover ficha para las alianzas de investidura en San Martín

Las negociaciones para forjar pactos que sustenten la alcaldía de San Martín del Rey Aurelio no acaban de arrancar de manera oficial, aunque todos reconocen conversaciones entre las distintas fuerzas políticas que han obtenido representación en las elecciones municipales del 28 M. El Pleno quedó conformado por seis concejales del PSOE, que pierde dos; cinco de IU, tres del PP, dos de la Agrupación de Electores de San Martín y uno de Arranca San Martín. La mayoría absoluta es de nueve ediles y en eso están las distintas fuerzas, por ahora en hacer cábalas de si algún partido puede alcanzar esos nueve votos que le darían el bastón de mando en una primera votación en el pleno de proclamación de Alcalde del próximo día 17 de junio. Si no hay mayoría absoluta, gobernará la lista más votada.

Ni José Ramón Martín Ardines (PSOE) ni Esther Cepedal (IU), quisieron ayer entrar a valorar la situación. El resto, poco tiene que decir, ya que se mantienen a la espera de recibir la llamada de estas dos fuerzas.

El cabeza de lista del PP, Manuel Pimentao, apunta que "quien tiene seis concejales es el PSOE y quien tiene cinco concejales es IU" por tanto "deben ser ellos quienes deben marcar los tiempos". En su opinión, "la primera opción serían un acuerdo entre PSOE e IU". Pero ¿un acuerdo en qué dirección? Los dos partidos presentarán candidato a la alcaldía en el Pleno del día 17, con lo que ni el PSOE apoyará a la candidata de IU ni los ediles de la coalición votarán a Ardines como Alcalde. Lo único que podrían acordar es que IU no pacte con PP, la Agrupación de Electores y Arranca San Martín para lograr la mayoría absoluta, con lo que Ardines sería proclamado alcalde en segunda votación.

Pimentao seguirá las directrices de la dirección regional del PP, que permite a las agrupaciones locales alcanzar acuerdos pero bajo la tutela de un comité que debe aprobar esos pactos.

En la Agrupación de Electores de San Martín, Manuel Reinoso afirmaba ayer que aunque ha mantenido contactos con otras fuerzas, aún no les han planteado nada oficialmente. "No hemos decidido nada, tenemos que escuchar lo que nos quieran decir el resto", aseguró. Reinoso mantiene su postura de acabar con un ciclo de gobierno socialista de más de 40 años en San Martín del Rey Aurelio, pero con un matiz. "No me gustaría que gobierne el PSOE pero tampoco que esto sea ingobernable", aseguró. Esto daría cierta verosimilitud, dentro del juego de rumorología interesada propio de estos días, a una teoría extendida ayer, que Reinoso presentaría su candidatura a la alcaldía. Para lograr ser alcalde con solo dos concejales tendría que recibir el apoyo de IU, PP y Arranca San Martín. La posibilidad de que los cinco ediles de IU voten a Reinoso se antoja complicada. Por un lado porque ellos fueron la segunda fuerza más votada y la Agrupación de Electores la cuarta, y por otro lado, porque Reinoso fue el candidato de IU en las elecciones de 2019 y portavoz municipal, y posteriormente abandonó la formación junto a otros destacados militantes, entre ellos Ana Ania, excoordinadora de IU en el concejo.

La estrategia de Reinoso, en caso de que presentase candidatura a la alcaldía, podría estar destinada a no tener que votar a sus excompañeros de IU, con lo que facilitaría que Ardines fuese alcalde.

El problema supera ya San Martín, ya que PSOE e IU habían pactado facilitar el gobierno en los ayuntamientos a la lista de izquierda más votada, y en todo caso impedir gobiernos del PP. Así fue en 2019 cuando Reinoso, candidato de IU, no se postuló como alcalde. Ahora Esther Cepedal sí lo hace, cerrando la puerta a un pacto de gobierno con mayoría absoluta PSOE-IU.