Ciaño recibe sus fiestas vestido de gala

Ciaño se viste de gala para sus fiestas patronales, las del Corpus Christi. Este año, la Sociedad de Festejos y Cultura "Amigos de San Esteban" organiza un programa lleno de actividades para todos en el que abundará la música y que contará, entre otros alicientes, con una paellada, con juegos para niños y las tradicionales verbenas.

El pasado martes se representó en el Cine Ideal la obra "Vaya matu que monté", con la que se subió el telón de las fiestas más especiales para todos los habitantes de Ciaño. Hoy, también en el cine, se celebrará la Gala Cultural como homenaje a Secundino Miranda "Beethoven", músico langreano que fuera integrante de la "Beethoven Little Band" y del grupo "Géiser". En la misma gala participará Jorge Sánchez, antiguo médico titular de La Nueva, y actuará el grupo "Y por qué non?", el trío "Charo, Varito y Pepa", el grupo "CH2" y una de las bandas de las que "Beethoven" formara parte: la "Beethoven Little Band".

Este viernes, la jornada se inaugurará con un pasacalles a cargo de la banda de gaitas "Aires del Nalón". Una hora después, el exjudoca David Fernández Rodríguez, que ostenta el récord de metales en los campeonatos nacionales absolutos, pregonará las fiestas en el Salón de la Casa de los Alberti. Allí se homenajeará a los socios de honor de este 2023: Maximino González Núñez y Araceli López Montes. La banda "Aires del Nalón" amenizará la velada. A continuación, se procederá al "Chupinazo" de las fiestas. Le seguirá, a las 23.00 horas, la Primera Gran Verbena, con las actuaciones de "Trío Fusión" y "Grupo Paréntesis", en el parque Rosario Felgueroso, donde se realizarán todas las actividades.

La mañana del sábado la inaugurará un nuevo pasacalles, también protagonizado por la banda de gaitas "Aires del Nalón", a las 12.00 horas. Una hora después,habrá un festival de la canción asturiana en el que intervendrá Fernando Valle Rosso y Avelino Corte. Asimismo, se celebrará una gincana para todas las edades, a las 17.00 horas. A las 18.15 horas, los más pequeños disfrutarán de una tarde reservada para ellos, con el Mago Loco y los personajes más divertidos que harán una superfiesta con canciones, magia, etc, Por la noche, para terminar el día, segunda gran verbena, con las actuaciones de "Grupo Dragón" y el DJ BKV Discotecas Móviles.

El domingo, la música volverá a sonar por las calles de Ciaño con un nuevo pasacalles, también protagonizado por la banda "Aires del Nalón". Le sucederá el reparto del bollu, botella de sidra o vino, porfolio y detalle para los socios, entre las 11.30 horas y las 14.00 y de 18.30 a 20.00. Al mediodía, la Banda Municipal de Langreo ofrecerá un concierto y, a las 13.00 horas, sesión vermut con la actuación de "Trío Fusión", que también llenará de ambiente la I Paellada Corpus, a las 14.30 horas. Por la noche, tercera gran verbena, en la que intervendrá el "Dúo Sensación", y fuegos artificiales, a las 22.00 y a las 00.00 horas, respectivamente.

La nueva junta directiva de la Sociedad de Festejos de Ciaño manifiesta que, desde que se hiciera con los mandos de la gestión del colectivo, estas son las primeras fiestas que pueden celebrarse en la línea de lo que son sus prioridades: transparencia y colaboracionismo. La situación económica de la sociedad no era, ni muchísimo menos, la mejor, así que las anteriores celebraciones desde su llegada han contado con limitaciones. Sin embargo, las Fiestas Patronales del Corpus serán la primera excepción a la anterior toma de decisiones ejercida por la última junta que dirigió la sociedad.