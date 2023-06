La FP de Langreo, un trampolín directo a un puesto de trabajo

Manuel Fernández está a punto de acabar sus estudios de mecatrónica industrial en el Centro Integrado de Formación Profesional de mantenimiento y servicios a la producción en Langreo. Este jueves asistió a la segunda feria de FP que reunía en el centro de estudios langreano a 16 empresas del sector industrial y las energías renovables. Fernández tenía como objetivo “encontrar un empleo” y no parecía una misión imposible, sino todo lo contrario. El estudiante ya había acudido al primer encuentro celebrado el año pasado “y me dio a conocer muchas empresas, fue algo muy positivo porque yo vengo del sector servicios y no conocía el sector industrial”. En esta ocasión acudía casi con el título bajo el brazo y lo más probable es que de los contactos que estableció salga una oferta de trabajo. Para él, este tipo de encuentros “son muy importantes porque se rompe la barrera entre el estudiante y la empresa, te sientas, charlas con ellos, los conoces y ellos te conocen a ti. No es lo mismo que te cuenten su actividad y yo les cuente mi experiencia que mandar un currículum a una dirección de correo electrónico y esperar a ver si te llaman”.

