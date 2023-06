El torreón del Condao, del siglo XIV, está a la venta en internet por 840.000 euros

El torreón del Condao, en Laviana, está a la venta en internet por 840.000 euros. La construcción, de época bajomedieval (siglo XIV), es uno de los emblemas arquitectónicos de Laviana, está catalogado como Bien de Interés Cultural y representa uno de los ejemplos mejor conservados de fortificaciones militares en Asturias.

Aunque no hay vestigios de ello, algunos investigadores sostienen que el emplazamiento que ocupa el torreón medieval fue utilizado ya con fines militares en época romana, entre los siglos I y II. Según el investigador local Francisco Trinidad, ese antecedente, junto con algún otro elemento a lo largo del río Nalón, "certifica la entrada de los romanos en Asturias por el puerto de Tarna".

Trinidad se echaba ayer las manos a la cabeza al enterarse de la noticia: "Me da un vuelco al corazón". Tras el primer impacto, entiende que "el destino lógico no debería ser la compra por un particular, sino una institución que garantice el uso noble que le corresponde al edificio". Para el escritor lavianés, "el Principado debería entrar en la puja; no puede ser que lo compre cualquiera e instale, por decir algo exagerado, una granja de gallinas".

La catalogación como Bien de Interés Cultural obliga a que, como explica Trinidad, "la compraventa se haga siempre bajo la supervisión de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de Laviana". "Está claro que el edificio hay que mantenerlo en buenas condiciones", afirma. En su opinión, lo mejor sería que la construcción pase a ser propiedad pública.

En el conocido portal de internet en el que se anuncia la venta del edificio –del que se adjuntan mas de medio centenar de fotografías, tanto del exterior como del interior, y un cuidado vídeo de dos minutos largos– se detalla que el torreón, de tres plantas y 213 metros cuadrados, no tiene inquilinos y tampoco dispone de plazas de garaje incluidas en el precio. El anuncio también señala que la construcción se encuentra en buen estado y que no precisa de certificado energético al estar exento de ese requisito.

El portal inmobiliario se abona a la tesis de que la construcción data de época romana, algo erróneo si se refiere a la construcción ahora existente. Distintas fuentes documentales subrayan que no se conservan restos arquitectónicos anteriores al siglo XIV.

"Tras la contienda española (la Guerra Civil) empezó a adueñarse la ruina de la construcción; su propietario, el marqués de Santa María de Carrizo, ingeniero de Caminos, realizó las obras de contención de dicho estado sobre los años 20 al 30 del pasado siglo mediante hormigón, si bien respetó la construcción primitiva y gracias a lo cual, sigue en pie hoy día", añade el texto de la inmobiliaria. En cuanto a las características arquitectónicas, se añade que "el torreón es una construcción de planta rectangular dividida originariamente en tres plantas, rematada probablemente con almenas". El referido portal ofrece a los interesados la posibilidad de visitar el edificio.