Mieres pierde a su exitoso concejal de Cultura: Ponte renuncia como edil con su incorporación a Sumar en el horizonte

Las fiestas de San Xuan serán para Juan González Ponte una especie de último bis, ya que acaba de renunciar a renovar su acta de concejal. «Se puede decir que estos ocho años su gestión ha sido un auténtico recital», aseguran desde IU tras confirmarse la marcha del reconocido concejal de Cultura.

El edil deja el Ayuntamiento de Mieres tras convertirse posiblemente en el integrante con más proyección política de la orquesta de Aníbal Vázquez. De hecho, podría ser inminente que le llegue un ofrecimiento para liderar en Asturias la candidatura del partido de su amiga Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Sumar. El desenlace camina por una fina cornisa con caída hacia ambos lados. En caso de no ser el elegido, su entorno afirma que declinaría integrarse en una lista liderada por otro. Su futuro, en ese caso, podría estar en Madrid asumiendo otras funciones al lado de la ahora vicepresidenta. A la espera de que la rueda de la política acabe de girar, Juan Ponte sigue enfrascado en la que ha sido su realidad durante los últimos ocho años, pendiente de los últimos detalles de las patronales.

«Debo reconocer que me voy satisfecho. Hemos trabajado mucho, pero me han dejado total libertad. Aníbal (Vázquez) y Manuel (Manuel Ángel Álvarez, vicealcalde de Mieres) me han puesto las cosas muy fáciles y les estoy enormemente agradecido por todo lo que me han ayudado. Solo me han dado buenos consejos», señala el edil saliente.

La transformación del Pozo Santa Bárbara en un centro artístico con vocación internacional y el desarrollo del proyecto «Bocamina» son los dos hitos más reconocibles del legado de Juan Ponte: «Hay mucho esfuerzo detrás». El político mierense asegura que esta labor ha terminado por desgastarle: «Por muy buenas ideas que tengas, todo está sujeto a la posibilidad de que no funcione y la buena voluntad no basta, casi siempre hay que coger pico y pala».

Profesor y licenciado en Filosofía

Juan Ponte es licenciado en Filosofía y proviene de la cantera del Partido Comunista. Actualmente ejerce como profesor en un instituto de Oviedo. Está preparando su tesis doctoral y tiene pendientes de publicar dos libros: «Seguir en política es una posibilidad real, pero tengo también proyectos personales que reclaman mi tiempo».

Sobre el balance de sus ocho años de gestión municipal, asume que ha logrado casi todos los retos que se marcó: «Me queda pendiente conseguir que el Principado desarrolle un proyecto de uso en el sanatorio de Bustiello, pero es algo que seguiré buscando desde otros frentes». Destaca que deja el Ayuntamiento con dos actuaciones ya listas para ejecutar. Se trata, por un lado, del millón de euros del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) destinados a la creación de un centro de innovación y desarrollo (I+D) ligado al antiguo economato del pozo Santa Bárbara. Luego están los 800.000 euros de sostenibilidad turística que permitirán, entre otras cosas, crear un recorrido interactivo por el concejo que, a través de códigos QR, permitirá conocer la historia y los lugares emblemáticos del territorio.

Juan Ponte dice que se marcha «cansado», pero lleno de gratitud: «Estoy muy agradecido, ya que en política no es habitual recoger tanto cariño. Es algo que siento en la calle». Intuye cuales han sido sus aciertos: «Me he sabido rodear de gente que sabe más que yo. Si se trata de patrimonio industrial ahí está la asociación Santa Bárbara, y si hablamos de cocina, pues Marcos Cienfuegos, por poner unos ejemplos». Y sostiene que se han medido bien la posibilidades del concejo: «Hemos huido del gradonismo, de los megaproyectos. Toca apostar por la descentralización».