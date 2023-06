Así es "Renacer", el grupo de ayuda entre madres que han perdido a sus hijos: "Cuando se te muere un hijo, desaparece el mundo que conocías"

"A pesar de todo, sí a la vida".

Es el lema de "Renacer", un grupo de ayuda para madres y padres que han perdido a un hijo. Un proyecto internacional y sólido, que llegó a Asturias de la mano de Elia Antuña y Amparo Fernández. Se reúnen mensualmente en la biblioteca de El Entrego. "Es difícil entenderlo, no queremos que parezca una reunión superficial", aclaran. Por eso, invitan a LA NUEVA ESPAÑA a conocer sus encuentros.

La energía en la sala de la biblioteca de El Entrego es diferente. Hasta el más escéptico tendría que reconocerlo. Hay un tablón con fotos de los hijos: "Al tablón mejor no le hagas fotos", piden. Y las sillas están en círculo, para veinte participantes -el número puede oscilar en cada sesión-. "Es importante que conozcas el proyecto antes de empezar, para que puedas contarlo bien y para que las personas que lo necesitan sepan que estamos aquí". Las citas que recoge este reportaje son de las participantes en la última reunión del grupo, aunque aparecerán sin nombre para salvaguardar su privacidad y, sobre todo, la privacidad de los que se han ido.

"Cuando un hijo muere, te quedas a la deriva, sin el mundo que conoces. Te preguntas si podrás vivir con esa ausencia, te preguntas cómo recolocar todo lo que sientes".

Cuando Amparo Fernández perdió a su hijo, buscó un grupo que pudiera ayudarla. Pero ninguno tenía la filosofía que ella buscaba. Fue entonces cuando le hablaron de "Renacer", pero la sede más cercana estaba en La Bañeza (León). Y allí fue. Tras meses de trabajo, empezó a sentirse mejor. Fue la moderadora leonesa, Adelaida Mateos, la que la puso en contacto con Elia. Juntas, empezaron el camino de ayuda a otras madres y padres en su situación.

"Al principio, sentía una ira interior que me comía. Empecé a venir aquí, trabajé mucho en entender todo lo que sentía, todo lo que tenía dentro. Ahora estoy mucho mejor".

Una de las participantes en la reunión cuenta que ha desocupado la habitación de su hijo. Lo que más la impactó fue ver el calendario, detrás de la puerta. Pausado en la muerte: febrero de 2019. La meta, explican las moderadoras, no es superar el dolor. "La meta es encontrarle el sentido, poder suavizarlo. Ayudamos desde nuestro dolor, y así conseguimos transformarlo y trascenderlo", señalan. Las claves del trabajo se afianzan sobre tres pilares: seguridad, apoyo y compasión.

"Perdí a los dos hijos que tuve. El mayor de un cáncer, el pequeño en un atropello. Cuando llegué aquí, pensaba que nunca más iba a ser feliz".

Es lo que todas las madres se preguntan: ¿Cómo volveré a reír? "Yo veía a la gente riéndose por la calle y pensaba que era imposible que el mundo siguiera igual, girando como si nada", matiza una de las participantes. Ahora, es una de las que más sonrisas arranca con sus anécdotas.

El trabajo de "Renacer" es intenso y se fundamenta sobre tres niveles. El primero es la catarsis, donde el grupo escucha y comprende. "Si hay que llorar se llora, pero no fomentamos el lamento". El segundo es el existencial, el punto en el que ayudan a encontrar respuestas a las preguntas inevitables: "¿Volveré a ser feliz?", "¿Por qué se ha ido?". El tercer nivel, calificado como "trascendental" es en el que el dolor trasciende para ayudar a otros. Se basa en Viktor Frankl, uno de los personajes que ha inspirado el origen de "Renacer".

"A mí no me costó aceptar la muerte de mi hija. Sí me costó aceptar su enfermedad, cuando le diagnosticaron leucemia. Llevo siempre al cuello una luciérnaga, era un símbolo de vida para nosotras".

Hay pocas normas en "Renacer". Pero las que hay, deben cumplirse. Guardar silencio cuando habla el otro, no imponer los sentimientos. Compartir, olvidarse de tener o no tener razón. Ser amigo, compañero. Casi familia. En definitiva, ayudarse unas a otros. Estar siempre.

Solo cuando la reunión llega a su fin, dos horas de trabajo después, la conversación es más distendida. Varias participantes se agrupan frente al tablón, charlan animadas.

Una de las mujeres se queda mirando la foto de un joven con gesto sonriente. Y ella también sonríe, reflexiona en voz alta.

"Cuando te quedas sin padres, eres huérfana. Cuando te quedas sin marido, eres viuda. Cuando pierdes a un hijo, nadie sabe como llamarte".

No hay palabras.