La energía "verde" no prende en Brañagallones: la caldera de pellets del refugio lleva cuatro años almacenada en una nave sin ser instalada

El Principado acabó en 2019 los trabajos de la construcción que debía alojar la caldera de pellets del refugio de Brañagallones. Nunca llegó a instalarse. La caldera está almacenada desde entonces en una instalación municipal a la espera de ser colocada. En otra dependencia del Ayuntamiento están las placas de la futura cubierta, después de que la reforma se aplazara. Es una de las quejas del alcalde, el socialista Miguel Fernández, "custodio" forzoso de todos elementos, pero que se siente ninguneado por la Consejería de Cultura al entender que no se le tiene al corriente de los planes de futuro para el refugio, propiedad del Principado y gestionado por la Federación de Montaña.

"Da la sensación de que la Vega de Brañagallones está en León porque del proyecto que haya sobre el refugio no conozco nada. Solo sé que tengo las chapas del techo guardadas en una instalación municipal. Y que tengo una caldera de pellets para el refugio en dependencias municipales desde hace cuatro o cinco años, pero que de lo que se va a hacer no sé nada", lamenta Fernández, que añade: "Me imagino que es porque creyeron que era conveniente que yo no supiera nada. Quizá esté bajo secreto de sumario, no lo sé. Siento mucho que la situación sea esta porque es una actuación que se va a hacer en Caso".

Hizo alusión el regidor tanto a la mejora de la cubierta como de la eficiencia energética con renovables. "Sobre el proyecto calculo que tiene que estar en la Consejería de Cultura, pero no lo sé. Sé que los técnicos pasan por allí pero por el Ayuntamiento no ha pasado nadie ni tenemos información del proyecto". Y añadió: "Brañagallones tiene que ser uno de los grandes escaparates de Asturias, pero carecemos de información sobre el proyecto para mejorar la cubierta. Ni de este ni de los anteriores que había para mejorar la eficiencia energética, porque también tengo una caldera de pellets que no es mía y que están ocupando instalaciones municipales". Brañagallones es uno de los principales atractivos del parque natural de Redes y su refugio de montaña, una instalación conocida a nivel nacional e internacional.

Obras

Las obras del refugio de alta montaña de Brañagallones, en Caso, se retrasarán hasta el otoño. El Principado ejecutó arreglos parciales en la cubierta que permitieron pasar el invierno sin que el edificio sufriese daños importantes, y las instalaciones abrieron al público el pasado uno de abril, lo que permitió recibir visitantes durante esta Semana Santa, pero el grueso de la actuación que garantice el perfecto funcionamiento del equipamiento está aún por hacer.