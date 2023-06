Los vecinos del Brañillín denuncian la falta de luz: "Es un peligro", claman

Sin luz en casa ni en la carretera. Los vecinos de la urbanización del Brañillín, en la estación de nieve y montaña de Valgrande-Pajares, critican la "total desidia" y el "abandono" de las administraciones en la zona. Afirman que tienen que salir "a oscuras" por la noche y que la vía de acceso es "un peligro": "Las señales horizontales están desdibujadas y nos tememos que ocurra un accidente", aseguran los afectados.

Jesús Torrecilla pasa temporadas en la urbanización del Brañillín desde los años ochenta. "La situación empezó a empeorar poco antes de la pandemia, en torno al año 2019", explica. "El colmo", añadió, es que "últimamente falla la luz de la zona más baja de la urbanización". Ni siquiera se enciende por la noche: "Ya es la dejadez extrema, ya que arreglar esto supone instalar un temporizador o un sensor para asegurar la iluminación de la zona", añade. Aún peor, según el vecino: "Ni siquiera está garantizada nuestra seguridad, ya que el acceso a la urbanización está totalmente abandonado". Las señales horizontales, que limitan los carriles de la calzada y la prioridad de circulación, están "totalmente desdibujadas. Hace años que tendrían que haberlas repintado para no llegar a esta situación". Critica la "dejadez" del Principado de Asturias y también del Ayuntamiento de Lena, "que no actúa como mediador entre los vecinos y la Administración regional". La basura no se recoge con la asiduidad que debería y el agua, de vez en cuando, falla. "Los impuestos, eso sí, tenemos que pagarlos religiosamente", claman.