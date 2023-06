Los vecinos de las Ubiñas estallan: "Para tenerlo así, mejor no estar en el parque"

Los vecinos de la vertiente lenense de las Ubiñas-La Mesa no pueden más. "Para tener el parque así, mejor no tenerlo. Que nos quiten la protección", claman. Afirman que, tras más de un lustro sin gestión, lo único que tienen son "restricciones". "No hay ayudas ni promoción, esto es una pantomima", afirmaron ayer.

Auri Villar es portavoz de los vecinos. Pero aclara que "hace ya demasiado que ni siquiera hay elecciones para los representantes. Nos hemos cansado de esperar y de pedir atención". Los problemas comenzaron con la última aprobación del Instrumento de Gestión Integral (IGI) del parque. Dos parroquias de Teverga denunciaron el documento, alegando una serie de ilegalidades. Solo una fue tomada en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA): la falta de memoria económica. Suficiente para tumbar el plan y que el espacio quedara "a la deriva". El Principado calmó a los vecinos. Los responsables del Gobierno regional anunciaron que la situación volvería a la normalidad en unos meses. Al fin y al cabo, señalaron entonces, solo eran necesarias "unas modificaciones". No se cumplió. Apunta Villar que la dirección del parque lleva ya años sin convocarlos a un encuentro, ni mucho menos los responsables del Gobierno regional. "No tenemos a quién acudir en caso de necesitarlo. Ni nosotros ni los funcionarios, cuando tienen que abordar algún trámite en el parque natural". Esta situación contribuye a que los retrasos en licencias y otros trámites sean cada vez más grandes. Lo peor, asegura la representante vecinal, es la falta total de "control". Si bien vecinos y visitantes tienen que atenerse a una serie de normas, "todos estamos algo perdidos". "La guardería del Principado también está, en algunos casos, atada de pies y manos. No hay una normativa que respalde las protecciones de este espacio natural". Motos No es la primera vez que se denuncian "irregularidades" por esta situación. A principios de este año, los vecinos denunciaron la "moda" de hacer rutas en moto por el parque natural. Si bien el paso de vehículos de motor está estrictamente prohibido en la mayoría de las zonas del espacio protegido –salvo excepciones, como pasos ganaderos–, la falta de gestión abre una brecha en la legalidad. "Tío, los desfiladeros son divertidos", llegaron a comentar, sin pudor, aficionados en foros de motocross. Es tan común esta práctica, según fuentes conocedoras de la situación, que las rutas en moto por la zona ya tienen hasta su propia toponimia: "Los Alpes Tuizos". Y de lo grande a otros detalles más pequeños, pero que también dificultan la convivencia en el espacio protegido. Los vecinos llevan años exigiendo una normativa para proteger a los perros que están entrenándose para convertirse en perros pastores. "Hay turistas que llegan y, al ver a los cachorros, les acarician o les dan de comer". En los casos más graves, han llegado a recoger a los animales para llevárselos a casa. "Es el colmo y dificulta el trabajo de los ganaderos en el parque". Suma y sigue. Todas estas problemáticas han llenado, gota a gota, el vaso de la paciencia vecinal. "Si ahora mismo hiciéramos una encuesta entre los vecinos, la inmensa mayoría pediría salir del parque natural". "Nosotros estamos a la altura, pero a los responsables de las administraciones la protección les queda grande".