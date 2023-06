El PP propone a IU gobernar en coalición en San Martín para desbancar al PSOE

El PP ha respondido este miércoles al llamamiento hecho por IU para desbancar al PSOE de la Alcaldía de San Martín del Rey Aurelio doblando la apuesta. Los populares, dando un paso más allá de dar un apoyo puntual para la investidura, proponen a la formación de izquierdas un pacto para todo el mandato "para gobernar San Martín en coalición dejando a un lado sectarismos y líneas rojas". Los cinco ediles de IU y el de Arranca San Martín (después de que ambas fuerzas ya hayan alcanzado un acuerdo) sumados a los tres del PP compondrían una mayoría absoluta de nueve concejales.

"Tendemos la mano a IU para conformar un gobierno de coalición, para toda la legislatura, con una representación proporcional a los resultados obtenidos el 28 de mayo y garantizar desde dentro una estabilidad y una gestión que logren el cambio que los vecinos reclaman”, señaló el PP de San Martín , para detallar a continuación que ese cambio "no puede proporcionarlo un gobierno en minoría con solo cinco o seis concejales”.

Los populares aseguraron que afrontan las negociaciones para la investidura de alcalde del próximo sábado 17 de junio con "voluntad de alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para los vecinos de San Martín, por encima de las siglas o los intereses personales". Y añadieron que, durante las últimas semanas, los representantes del PP han mantenido reuniones con todas las fuerzas políticas, entre ellas PSOE e IU, ambas con la intención de presentar candidatura a la alcaldía. Tras constatar la dificultad de que PSOE e IU lleguen a un acuerdo, a diferencia de lo que ocurre en otros concejos, el voto del Partido Popular es clave para la elección de alcalde"

Ante esta tesitura, el portavoz municipal del Partido Popular, José Manuel Pimentao, argumentó que “la necesidad de un cambio político en San Martín, más allá de por quién sea el que gobierne, viene motivada por la incapacidad manifiesta de los últimos ejecutivos socialistas para gestionar el concejo de una manera adecuada, como se puede constatar con los problemas con la limpieza, la recogida de basuras, el abandono de la zona rural, el cierre de negocios y la escasez de inversiones en el municipio”.

Por este motivo, abundó Pimentao, “toda fuerza política que aspire a lograr un cambio en San Martín debe centrar sus esfuerzos en construir el mejor equipo posible para impulsar nuestro concejo, sin vetos a personas o siglas, porque de ello depende el éxito o el fracaso de su proyecto”. También destacó que el PSOE, pese a perder casi 1.000 votos y dos concejales con respecto a 2019, "sigue siendo la primera fuerza con muchos votos de diferencia respecto a IU, y que esta última, pese a mantener los cinco concejales de las pasadas elecciones, ha perdido casi 700 votos. En cambio, el PP fue el único partido de entre los que tenían representación que mejoró en votos y concejales".

Programa

Para los populares, en lo que al programa de gobierno se refiere, "las similitudes entre las propuestas de los diferentes partidos son muchas y existe una base común de consenso sobre lo que San Martín necesita”. Sin embargo, Pimentao remarco que "por mucha buena voluntad que haya, un gobierno con cinco o seis concejales, donde la mayoría no tienen experiencia en política municipal y que por sus trabajos no podrán dedicarse exclusivamente al Ayuntamiento, no va a ser capaz de solucionar los problemas de San Martín. "Es por ellos que tendemos la mano a IU para conformar un gobierno de coalición, para toda la legislatura".