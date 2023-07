"El tránsito de Castilla a Asturias es el más fascinante que conozco, todo cambia"

¿Tiene sentido hablar de belleza, que pide atención y olvido de uno mismo, en un mundo tan apresurado y ensimismado como el nuestro? Es la pregunta que se hicieron en Eolas Ediciones y decidieron buscar la respuesta editando la colección "De la belleza", coordinada por Gustavo Martín Garzo, Premio Nadal y Premio Nacional de Narrativa, entre otros reconocimientos. Martín Garzo conocía la obra sobre Tierra de Campos de Jorge Prada, así que le encargó uno de los libros para la colección. Praga, langreano afincado en Valladolid, donde se ha jubilado como catedrático de matemáticas de instituto, presentará este viernes su libro "La belleza del afuera" en la Casa de la Buelga, en Ciaño, en un acto organizado por la Asociación Cauce del Nalón en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA y la Universidad de Oviedo.

–¿Qué es "La belleza del afuera?

–Cuando Martín Garzo me encargó uno de los libros de la colección me explicó que tenía que ser sobre la belleza de las cosas pequeñas, y que la belleza estuviese implícita en lo que se escribe. Mi anterior libro sobre Tierra de Campos lo hice desde la experiencia de viajero, de observador porque nunca he vivido allí. Ahora busqué algo más íntimo y hablo de Omedines, un pueblín por encima de Ciaño donde heredé la casa familiar.

–¿Cómo es Omedines?

–Ni siquiera tiene estructura de pueblo, es un lugar pequeño, con casas dispersas, sin apenas habitantes y desde luego, nada turístico. No está muy claro dónde empieza y dónde acaba. Mi casa está aislada.

–¿Qué encuentra en esa casa?

–Viví en Sama, luego en León y ahora en Valladolid. Siempre he vivido en pisos, mi experiencia de existir es cerrada, urbana. Hace 25 años llegué a esa casa de mi bisabuelo y desde entonces ha sido un descubrimiento, un proceso personal. Es todo lo contrario a lo que había vivido, una casa antigua, muy difícil de cerrar, con un prao demasiado grande, de una hectárea. Hay que frenar continuamente a la naturaleza que se cuela por todas partes.

–¿Cómo ha sido ese aprendizaje del que habla, de lo urbano a lo agreste, no ya a lo rural?

–Al principio fue muy costoso. Todo era nuevo, desconcertante, incómodo. Estás constantemente atacado por elementos externos, por el calor, por el frío, por el agua, por la humedad, por la imposibilidad de constreñir esa naturaleza. Todo lo que rodea la casa crece, hay animales, bichos. Es un mundo sorprendente en el que me fui instalando y descubriendo a través de la experiencia. Aprendes a cortar la sebe, a frenar el prao, y para ello debes buscar cómplices.

–¿Frío, calor, bichos, qué tiene eso de bello?

–Yo siempre he sido un ser intermedio. No tenía experiencia previa de vivir así, en la naturaleza, me faltaba esa infancia y adolescencia. El no tener el lastre de la vida en el campo de la niñez o la juventud me ha permitido descubrir su belleza de manera más intensa. Me permite saborear y describir la belleza del lugar, las tareas, la estancia. Es una belleza dura y áspera, difícil de comunicar. Es muy complicado explicárselo a los visitantes, se quedan desconcertados, antes de entrar en la casa ya tienes mojados los zapatos, hay que utilizar madreñas. Es una relación con la naturaleza directa, intensa, no la puedes esquivar. Ahí está la belleza del afuera, en que todo lo que te rodea es irresistible, fascinante. Y no es un telón de fondo, la naturaleza penetra en ti, la humedad se te mete en el cuerpo, tienes que luchar contra los bichos, y tienes que aceptarlo, admitirlo y buscar tu sitio en ese entorno. Todo acaba modelando tu sensibilidad.

–Dice que en ese lugar, en el que manda la naturaleza, vivieron sus antepasados.

–Sí. Esa casa y ese prao es un intenso depósito de memoria de tres generaciones atrás. Muchas de las actividades que yo hago allí están marcadas por esa memoria, le da grosor. Estoy en el lugar y heredo lo que vieron y sintieron mis abuelos y mis bisabuelos. No es un lugar abstracto sino un espacio cargado de memoria, historia, simbolismo. Para mi, conseguir mi sitio ahí es un trabajo duro. Al final no es una belleza estática sino algo que construyes con tu experiencia, aunque nunca se logra completamente. Yo soy un extranjero, no vivo allí, he llegado tarde, mis habilidades no son las necesarias. Es un sentimiento ambiguo pero abierto y te enriquece más. Me apoyo mucho en el cine, en la literatura en la poesía. Para conquistar una casa me fijo en "El hombre tranquilo" de John Ford, en cómo un hombre merece su casa.

–¿Disfruta de la belleza de ese combate con la naturaleza?

–El disfrute es enorme. Es un lugar imprescindible pero al mismo tiempo es un lugar sometido al cambio continuo. Cuando llego siempre hay cosas nuevas, buenas y malas. Cada vez que llego todo ha cambiado y hay que conquistarlo de nuevo. Forma parte del lugar. Es todo lo contrario a un apartamento en la playa, que cuando regresas al año siguiente no hay ninguna sorpresa, aquí siempre es una vuelta a lo nuevo. Tienes que ser fuerte para volver a conquistarlo, no puedes llegar con un catarro, tienes que hacerlo con fuerza para volver a tomar posesión. Siempre es un proceso inacabado pero enormemente gratificante, resuena en ti algo que en cierto modo es su belleza.

–Catedrático jubilado, escritor, crítico de cine, que siempre ha vivido en Castilla y se enfrenta a la naturaleza asturiana.

–El tránsito más fascinante que conozco es el de Castilla a Asturias. En muy pocos kilómetros cambia el paisaje, la luz, todo. Yo paso de un piso a una casa que siempre está abierta, en la que entran los pájaros y la humedad, hasta el punto de que en ocasiones voy y tengo que refugiarme en un piso que tengo en Sama.