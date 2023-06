"La Mari", cantante de "Chambao", actúa este viernes en Mieres: «La música es un salvavidas al que agarrarte en cualquier momento»

Contesta al teléfono desde Ibiza, donde estos días ultima el videoclip de «Florecimiento», un tanguillo que lanzará en agosto y que será el cuarto adelanto de su nuevo disco, «En la cresta del ahora», que saldrá el 22 de septiembre. María del Mar Rodríguez Carnero, La Mari, está de vuelta con «Chambao». Lleva ocho años sin publicar un disco de estudio y su voz trasmite ilusión y ganas, pero también tranquilidad y experiencia, la que da llevar en la música 22 años, con parones incluidos. Mañana viernes «Chambao» estará en las fiestas de San Xuan en Mieres en su gira de regreso a los escenarios. No es la primera vez que La Mari está en San Xuan, pero eso es otra historia. Actuarán a las 23.00 horas en el pozo Barredo con entrada gratuita.

–¿Cómo está «Chambao»?

–Pues saco mi primer disco de estudio después de ocho años. En 22 años «Chambao» fue, durante cuatro años, un grupo formado por cuatro personas y el resto del tiempo una cantautora bajo el nombre de «Chambao», que es donde nació mi voz y mi sonido. Desde 2005 he estado en solitario.

–Pero regresa como «Chambao», como grupo, no como cantautora.

–Es que tenemos el concepto de cantautora es una tía con una guitarra y letras melancólicas. España está lleno de cantautores que podemos sonar a banda, a grupo. Yo soy cantautora, como lo son El Kanka o Vanesa Martín.

–¿Se ha reconciliado con la marca «Chambao»?

–Ni me he reconciliado ni todo lo contrario. He sacado un disco nuevo después de ocho años. Sí es cierto que hubo una conversación íntima en la que me pregunté si seguía con el nombre y decidí que sí. Piensas en La Mari y piensas en «Chambao».

–El disco se llama «En la cresta del ahora», el ahora no es muy halagüeño, pandemia, crisis…

–Yo no soy estoy en crisis, aunque sí que he tenido crisis. Hay veces que somos demasiado masoquistas. La pandemia han sido tres año, hola qué tal, pues ya está. Yo vivo ahora mismo, no significa que me haya olvidado pero el pasado está guay porque se ha vivido, pero es eso, pasado. Vivir no es más que estar en el momento en el que estoy.

–La atención plena.

–De eso va el libro que estoy escribiendo.

–Las letras de las canciones que se conocen hasta ahora son un canto a la vida, ¿la música salva vidas?

–Sin duda, la música salva vidas, pero no solo a mí, a todos los seres humanos. Es un salvavidas al que agarrarte en cualquier momento. Se puede comparar con la fluidez de la propia vida, la música va acompañada de la respiración.

–«Hijos de la música» podría haberse llamado «Hijos de la tierra», tanto por la canción, su letra, como por la estética del videoclip.

–La letra va de eso y la imagen también, el diseño de la ropa, por ejemplo es de Violeta Galera, una artista de Ibiza que está muy implicada en los videoclips. La canción habla del respeto a la tierra y de las personas implicadas en hacer cosas que les gustan.

–¿Esa es la mejor forma de vivir, hacer cosas que nos gustan?

–Si hacemos lo que nos gusta podemos desarrollarnos y crear sin entretenernos en amargar a nadie, ni amargarnos a nosotros. Es un poco entrar en el juego pero no por todas. Es vivir en el juego de hoy día, de 2023, siendo conscientes de la situación pero adaptada a tu manera de vivir, como vivir en el campo pero sabiendo que estás dentro de la ciudad. Lo más importante es respetarte a ti mismo, cuidarte. La salud del ser humano es muy frágil, hay que cuidar al ser humano, y a los animales y a las plantas, todo se trata de cuidar, es lo más cercano a amar.

–Hábleme del disco.

–Lo grabé en Mallorca con Juan Medina, antes Juanito Makandé. Está grabado a doble guitarra flamenca, una de Juan y otra de Ricardo Moreno. Las percusiones son de Miguel Iroshi y las baterías de Manuel Reina. Josep Pou se encarga de los sintetizadores y Álvaro Mantecla de los arreglos electrónicos. Los bajos son de Vicent García y también hay una invitación en una alegría en la que el bajo lo toca Julián Heredia. En «Mis flores» está Rosario «Tremendita» que además de tocar el bajo hemos hecho juntas la producción de la canción. Hay otras colaboraciones que ya iré soltando.

–Se ha puesto a estudiar flamenco y este disco es tal vez más flamenco que los anteriores.

–Me gusta tanto el flamenco que me puse a estudiar. Está guay estudiar cosas que te gustan. Estoy en una lista de espera de un máster en flamenco por la Universidad de Madrid que empieza en septiembre. Me he metido de lleno en ello. Al harte mayor pierdes un poco el miedo.

–Pero si nunca lo tuvo. Usted inventó un género musical, el «flamenco chill».

-No, bueno, no es miedo, pero quizás es el tiento al utilizar la palabra flamenco. De todos modos yo no me complico, me gusta el flamenco y lo llevo a donde puedo. Quizás este sea el disco más «flamenco chill» de todos.

-Ese «flamenco chill» une el flamenco y la electrónica, ¿cómo ha cambiado esa tecnología en estos 22 años?

–Antes era más estático ahora es más orgánico. Puedes tratar la música electrónica como un instrumento más en el escenario, crear mientras tocas, como una guitarra, un saxo o una batería. Antes era un quebradero de cabeza llevar la música electrónica a los conciertos. Recuerdo que no podía saltar al lado del Mac (ordenador) porque se paraba.

–Usted fusionó flamenco y electrónica hace dos décadas, Rosalía y Raúl Refree volvieron a reinterpretar el cante con «Los Ángeles» mucho después y ahora ella es una estrella global.

–El verano pasado fui a ver un concierto de Rosalía. Es una curranta, me parece una tía excepcional. Tuve ocasión de charlar con ella y al darle las gracias por el concierto me dijo: «Gracias a ti porque empezaste a fusionar el flamenco con la electrónica y eso lo tuve que estudiar en la Escuela Superior de Música, algunos curioseamos por ese lado del flamenco gracias a personas como tú». Me encantó que una artista joven, con una popularidad increíble le de su sitio a una artista de hace 22 años como yo. A ella se le criticó, y también a Morente y «Lagartija Nick» por «Omega», que es una obra maestra. El arte está ahí para hacer arte. Cada uno hace su parte, uno crea, el otro consume y el otro critica. Estamos todos intentando hacer lo que nos gusta.

-Cuénteme cómo conoció Mieres.

-Pues antes de Chambao, estaba en el instituto. Nos fuimos de viaje un grupo de amigas, las malagueñas a conocer el norte. Fuimos a Pamplona, a Gijón. Una de mis amigas tenía familia en Mieres y allí fuimos. Eran las fiestas de San Xuan y la familia de mi amiga tenía un puesto en el mercado y vendían miel. Hacíamos la coña de «miel de mie(r)les». Por cierto la miel estaba buenísima, aún lo recuerdo.