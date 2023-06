El PP propone a IU un gobierno de coalición «sin vetos» en San Martín

El PP ya ha puesto las cartas sobre la mesa. Los populares de San Martín del Rey Aurelio, de quienes depende quién mandará en el concejo los próximos cuatro años, tienden la mano a IU para «gobernar en coalición durante todo el mandato, dejando a un lado sectarismos y líneas rojas». La candidata de la coalición de izquierdas, Esther Cepedal, respondió que en su formación «no hay líneas rojas». Las dos formaciones mantenían un encuentro al cierre de esta edición para intentar llegar a un acuerdo.

«Hay muchísimas formas de gobernar juntos», dijo Cepedal antes de la reunión, algo en lo que coincidía con Manuel Pimentao, número uno de la lista del PP. Lo que saliese del encuentro de ayer tarde no será definitivo, ya que el comité negociador de IU tiene que analizar la propuesta en su coordinadora local y, posteriormente, someterla a la votación de la asamblea.

Lo que las dos formaciones tiene claro es que quieren desalojar al PSOE del gobierno local después de 43 años. Algo de lo que ya informaron a sus direcciones regionales. El PP recibió el visto bueno del comité de supervisión de acuerdos municipales que dirige Álvaro Queipo. Por su parte, en IU, la dirección regional no vería para nada con buenos ojos que el PP entrase en el gobierno con IU, pero Cepedal matiza: «Lo que se dice en IU es que no se debe facilitar la alcaldía del PP y aquí no se va a hacer». Ella mantiene que «en la dirección regional de IU están informados desde el minuto uno de que vamos a presentar candidatura a la Alcaldía y saben perfectamente lo que hay en San Martín». En caso de que se formase un tripartito IU-PP-Arranca San Martín, supondría un grave problema estatutario para la dirección regional de la coalición de izquierdas, de ahí ese «hay muchas formas de gobernar juntos» al que alude Cepedal.

La candidatura del PP, encabezada por Manuel Pimentao, obtuvo tres concejales en las elecciones municipales del 28M. Con esos tres ediles están en condiciones de decidir quién será el próximo alcalde o alcaldesa. El POSE, con José Ramón Martín Ardines, ganó las elecciones y tiene 6 concejales. IU obtuvo cinco ediles. La Agrupación de Electores de San Martín tendrá dos representantes en el pleno municipal, mientras que Arranca San Martín tendrá un edil.

IU y Arranca San Martín ya han llegado a un acuerdo, con lo que las fuerzas están igualadas con el PSOE. El voto de los tres concejales del PP daría mayoría absoluta a cualquiera de los dos pero los populares se han decantado por negociar con IU manteniendo su postura de todo el mandato anterior, en el que Pimentao ha repetido constantemente que San Martín «necesita un cambio».

El PP está dispuesto a aupar a la alcaldía a Esther Cepedal, candidata de la coalición de izquierdas, pero no le darán un cheque en blanco. «Tendemos la mano a IU para conformar un gobierno de coalición para toda la legislatura», dicen desde el PP, pero añaden: «Con una representación proporcional a los resultados obtenidos el 28 de mayo». Fuentes cercanas a las negociaciones apuntan a que el PP podría haber reclamado al menos las concejalías de Hacienda y Deportes, lo que supondría un escollo en la negociación, ya que eso llevaría directamente a un gobierno conjunto que la dirección regional de IU no aprobaría, aunque es posible que el equipo de Cepedal siguiese adelante si cuenta con el apoyo de la asamblea local.

Tanto la candidata de IU como el cabeza de lista del PP resaltaron ayer que «quien lea los programas electorales de todos los partidos de San Martín puede ver que son prácticamente iguales, hay diferencias pero no son insalvables».

El acuerdo entre las dos formaciones está cada vez más cerca pero no está cerrado. La otra pata, Arranca San Martín, ya ha garantizado su voto a Esther Cepedal en el pleno de investidura de este sábado. El partido local aseguró ayer que «al mismo tiempo seguiremos trabajando para llegar a un entendimiento en las negociaciones entre IU, PP y la Agrupación de Electores de San Martín para alcanzar acuerdos que den el cambio a nuestro concejo».

Pimentao insistió en esa «necesidad de un cambio político en San Martín», pero recordó que «el PSOE, pese a perder casi 1.000 votos y dos concejales respecto a 2019, sigue siendo la primera fuerza con muchos votos de diferencia respecto a IU, que pese a mantener los cinco concejales de las pasadas elecciones, ha perdido casi 700 votos. En cambio, el PP fue el único partido de entre los que tenían representación municipal que mejoró en votos y concejales».

Entre los argumentos del PP para pedir entrar en el gobierno está que «por mucha buena voluntad que haya, un gobierno con cinco o seis concejales, donde la mayoría no tienen experiencia en política municipal y que por sus trabajos no podrán dedicarse exclusivamente al Ayuntamiento, no va a ser capaz de solucionar los problemas de San Martín». Por el momento las negociaciones siguen. Si no hay acuerdo, gobernará la lista más votada, el PSOE de José Ramón Ardines.