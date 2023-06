Los usuarios del tren entre Laviana y Gijón denuncian retrasos y averías «constantes»

Los viajeros de la línea de la antigua Feve (Renfe Cercanías)_entre Laviana y Gijón denuncian «constantes»_averías y retrasos. Aseguran que, desde que se ha retomado el servicio –interrumpido durante nueve meses por obras–, el servicio es «un desastre». Especialmente, a primera hora de la mañana: «El primer tren no ha llegado a tiempo ni un solo día», claman.

Los problemas de la línea vienen ya de lejos. Durante la ejecución de las obras, el colectivo «Asturias al tren» alertó ya de que las averías y los problemas con el servicio no se terminarían. «Esta obra es cambiar una vías que estaban estropeadas por otras nuevas. No supone ningún avance y si no conseguimos atraer usuarios se van a acabar cargando la línea Laviana-Gijón», avisó entonces Carlos García, portavoz de la entidad –formada por viajeros de toda la región–.

Dicho y hecho. Los usuarios de la línea afirman ahora que, lejos de mejorar, el servicio ha ido a peor. «El primer tren de la mañana, el de las seis, no ha llegado a tiempo ni un solo día desde que se retomó la línea». Es la categórica afirmación de José Antonio Folgueira, que viaja a diario en el primer servicio de la mañana:_«El día que no se avería, se cancela. Cuando no, tiene retrasos», añadió. De veinte minutos, de media hora y hasta de una hora.

«Esto es muy preocupante porque la mayoría de los viajeros que utilizamos este servicio vamos a trabajar», apuntó Folgueira. De hecho, a algunos ya les han «llamado la atención» en la empresa. Es por eso que «hemos decidido unirnos para hacer pública esta situación. Consideramos que tienen que darnos una solución si no quieren que la línea termine por cerrarse», destacó.

No es el primer paso que dan. «También nos hemos puesto en contacto con Feve (Renfe Cercanías), pero la respuesta fue que toman nota. Echaron balones fuera y nos dejaron como estábamos», clamó. Dice que los viajeros son «comprensivos»_con los imprevistos. Por ejemplo, «el otro día, con las inundaciones, tuvieron que poner un taxi en la zona alta del Nalón (entre Laviana y El Entrego). Claro, ese día hubo retrasos, pero es una situación especial y entendemos que no se pueda hacer nada». Lo que no entienden, matiza a renglón seguido, es que «los retrasos y las averías sean una constante, que se tomen por costumbre».

La situación de los viajeros se complica aún más cuando necesitan un transbordo para llegar a destino. Es el caso de Folgueira, que tiene que hacer un cambio de línea en El Berrón: «Los días que se retrasó más de veinte minutos, me puse en contacto con la estación para preguntar si el tren esperaría por los que llegábamos tarde. Me dijeron que no, que los viajeros no tenían la culpa de que hubiera un retraso en la línea Laviana-Gijón». El resultado: José Antonio Folgueira, y muchos otros, llegaron tarde a su trabajo.

«Ya no es solo un contratiempo de transporte, están causando problemas laborales a todos los que confiamos en el tren para trasladarnos a nuestros puestos de trabajo a diario», destacó el viajero, que insiste en que su voz es la de otros muchos usuarios que también están «hartos». Critican la «falta de empatía y comprensión» de la empresa de transporte: «Cuando nos hemos quejado de los retrasos y las cancelaciones, ni siquiera hemos recibido una disculpa por parte de los responsables de Feve».

De vuelta a aquellas declaraciones de «Asturias al tren» cuando aún estaban en marcha las obras del trazado, que inicialmente tenían por objeto acortar el tiempo de viaje y mejorar los servicios. El colectivo consideró entonces que «para evitar que la línea se acabe hundiendo», la solución pasaría inevitablemente por la instalación de doble vía y por aumentar frecuencias con servicios semidirectos que la hagan más competitiva. De lo contrario, según los responsables de «Asturias al tren», el servicio seguirá «condenando» a su desaparición.