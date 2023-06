En el amor y en la guerra: así forjó su nueva vida en su exilio en Chile la mierense Flori Fernández

Para entender su vida hay que armarla poco a poco. Como el que engasta un puzzle con tantas piezas que parece, al principio, imposible de armar. Pero que al final encaja. Esta es la historia de una mujer apartada de su tierra, Mieres, por la guerra civil. Una crónica de superación, lucha y alegría. En el amor y en la guerra. Con ustedes, Flori Fernández de Vielva.

Tiene los ojos brillantes y una sonrisa incansable. Se presenta a las visitas: "Encantada, estoy algo nerviosa". Apenas se percibe un acento dulce, el que le han dejado siete décadas en Chile. Está estos días en su Mieres natal, el que siempre lleva en el alma, para visitar a sus familiares. Entre ellos a su sobrina Carmen Adams, doctora en Historia del Arte y profesora en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" de la Universidad de Oviedo. Flori lleva bajo el brazo un libro azul, de tapa dura: "Son mis memorias, las escribí durante la pandemia. Se lo regalo".

La vida le da para tres tomos. Flori Fernández de Vielva nació el 18 de septiembre de 1934 en La Villa, barrio fundacional de Mieres. "Mi mamá murió el 3 de octubre, solo dos días antes de que estallara la revolución". Mientras Asturias ardía, su padre la dejó con la abuela Mercedes. "Ella fue todo para mí. Mi centro, mi corazón". Al principio, no sabía que aquella mujer era su abuela. “Creía que era mi madre biológica, pero una vecina me lo contó".

Siempre estuvo y estará orgullosa de "madre" –como ella la llama–. La recuerda con el rostro contrariado, en la cocina, el día que estalló la guerra civil. Aunque Flori Fernández era muy pequeña para entenderlo, esa tarde se decidió su vida. "Sé que todo podría haber sido diferente", afirma, repasando con calma las hojas de su biografía.

Su padre, Andrés Fernández, tuvo que exiliarse en Chile. "Madre se ocupó de mí, me cuidaba con mucho amor y mucha dulzura. Tengo grandes recuerdos de mi infancia en Mieres". De los juegos con muñequitas en las calles de La Villa, de los abrazos de Mercedes. "Ayer fui a visitar el barrio. La verdad que me gustó, aunque pasar por algún sitio me da un poco de pena. Pero hay que poner el pecho a las balas".

Mujer valiente, siempre. Cuando tenía 17 años, se fue Chile con unos tíos. Su padre la reclamaba: "Se había casado con una mujer que me trató muy bien". Tenía tres hermanas con las que también congenió genial: Mercedes, Silvia y Belia. Y, aunque todo iba bien, echaba mucho de menos a madre. "Fue a verme a los dos años, a ver cómo estaba viviendo. Yo pedía a mi padre venir a Mieres, pero él tenía mucho miedo de que no quisiera regresar". Así que en Santiago de Chile hizo su vida.

Paso a paso. El té en el centro, el colegio, la universidad. "Hice un año de arquitectura, pero me puse enferma de un pulmón –había tenido tuberculosis de niña– y mi padre me dijo que lo tenía que dejar. Tenía que descansar". En aquel tiempo, se hospedó en su casa Félix Gordón Ordás. Era el presidente de la República en el exilio. "Un día vino un periodista a casa, a entrevistarle, y me dijo que había una nueva carrera que era fantástica". Flori le hizo caso y se licenció en Ciencias Políticas y Administrativas.

Sigue pasando las hojas del libro, llega a una foto de unos novios muy guapos. "Acá está Luis, mire". Luis, el amor de su vida. Era cántabro, le conoció por una amiga en común. Empezaron a "pololear" ("pololos", en Chile, son novios que aún no tienen compromiso de boda).

–Luis era muy guapo.

–Era muy guapo y tenía muchísima gracia… Pero la gracia más importante fue que fue un excelentísimo padre y marido.

El amor le sale por los ojos. Con él, dice, vivió los años más felices. Tras casarse, viajaron a España. "Estuve en Mieres con madre una larga temporada, el mejor regalo porque luego ella falleció". Tuvieron cuatro hijos: Andrés, Luis Gabriel, Rafael y Miguel. Y la familia siguió creciendo. Diez nietos, y ahora ella ya es bisabuela de dos niñas preciosas. Luis falleció hace unos años, dejándole un vacío grande que llena de recuerdos.

Memorias que recogió en ese libro: "De presencias y ausencias", reza la portada. Cuando está en Mieres, afirma, habla distinto. Ríe: "Mis hijos dicen que me sale la española".

Termina con un abrazo fuerte. Un secreto: "¿Sabe? No me llamo Flori, en realidad me llamaron Mercedes… pero luego me apodaron así por la mamá que se me murió". Y una afirmación: "Tuve una vida muy muy feliz, ojalá pueda reflejarlo". Al final, encajó todo.