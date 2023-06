Ir al cole a que te multen: sancionan a varias profesoras en Sama por circular por la calle que da acceso a su centro en horario restringido

Trabajan en el colegio Juan Luis Iglesias Prada, en el Paseo de Los Llerones, donde se concentra la mayor parte de los centros educativos de Sama, y lo tienen complicado para desplazarse en coche a su puesto de trabajo, no porque los accesos sean difíciles sino porque las restricciones de circulación apenas les dejan llegar al colegio.

Cinco profesoras han sido multadas por circular por el Paseo de Los Llerones fuera del horario permitido pero es que el horario permitido para la circulación por esta vía, situada en la margen derecha del río Nalón, es un rompecabezas. El paseo está inundado de señales que indican a qué hora se puede circular y estas maestras, que trabajan en el colegio que se encuentra en el extremo más alejado de la entrada de la calle, tan solo tienen una ventana de diez minutos para poder acceder con sus coches al centro.

Diez minutos para llegar al trabajo

Las profesoras disponen de aparcamiento privado en el colegio, un espacio al que solo pueden entrar vehículos con autorización. Lógicamente el centro les aporta ese pero el problema es llegar hasta ahí. Los horarios impuestos por el Ayuntamiento ocasionan que solo puedan transitar por el paseo en coche hasta llegar a su colegio entre las 9.10 y las 9.20 horas. Al salir, solo pueden hacerlo a partir de las 14.35 horas. Samanta Alfaro, Beatriz Velasco, Isa Fernández, Graciela Sánchez y otra compañera que prefiere no dar su nombre han sido multadas con 200 euros cada una por circular fuera de ese horario. El pasado 12 de mayo. Graciela tuvo la osadía de marcharse a casa a las 14.32 horas, dos minutos después de acabar su turno de trabajo pero tres minutos antes de que las señales le permitiesen circular con su coche por el paseo. El resultado, 200 euros de multa.

Isa Fernández viaja todos los días a Sama desde Puerto de Vega, tiene que calcular los horarios al segundo porque como en esa hora y cuarto de recorrido se encuentre con obras, un atasco, un accidente o cualquier problema, los diez minutos de que dispone para poder acceder a su puesto de trabajo le podrían suponer 200 euros de sanción.

Las multas se las han puesto por circular por una calle con horario restringido, una zona en la que hay tres colegios y un instituto. Todos los centros educativos tienen su aparcamiento y las docentes entienden que las restricciones para llegar a los colegios y a los institutos "deberían afectar a las familias de los alumnos pero no a los docentes". En la calle no está permitida la circulación pero los padres pueden acceder a recoger a sus hijos. A las puertas del colegio Gervasio Ramos una señal indica que solo se puede circular de 9.20 a 9.35 y de 13.20 a 13.35 horas. Frente el instituto la norma dicta que se puede pasar de 8.55 a 9.10 y de 12.50 a 13.35 horas. Se trata de estrechos márgenes de tiempo para que los padres acudan a recoger a sus hijos al colegio. El resto del día solo pueden circular por esa vía el transporte escolar y los vehículos autorizados, pero autorizados por el Ayuntamiento de Langreo. Las profesoras del Iglesias Prada disponen de autorización del centro dondetrabajan pero no de la Policía Local.

El Ayuntamiento les deniega una autorización

Las profesoras se quejan de las denuncias. "No venimos aquí por diversión, venimos a trabajar", explica. La situación es tan restrictiva que en ocasiones tienen que esperar sentadas en el coche hasta que el reloj marca las 14.35 horas para poder salir. "Si tengo una emergencia, en el colegio no me van a poner ninguna pega para que me vaya pero tendría que llamar a la Policía Local para dar mi nombre y apellidos, decir dónde trabajo, darles el modelo y matrícula del coche y avisar de que voy a salir por el Paseo de los Llerones porque tengo una urgencia, o sea que si a mi hijo, que va a otro colegio, le pasa algo y acaba en el hospital tengo que pensar en llamar a la Policía para poder ir con él, no tiene sentido", explica Beatriz Velasco.

Las profesoras y la dirección del colegio mantuvieron hace días una reunión con la Policía Local. Les plantearon que la solución es tan sencilla como expedir una autorización para circular. "Nos contestaron que no", sentencian.