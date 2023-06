Un verano de película en Mieres: el ciclo de cine estival llegará a 14 núcleos del concejo con 23 proyecciones

El ciclo "Cine pel Camín" regresará este verano a Mieres. El objetivo es ofrecer alternativas culturales y de ocio en todo el concejo. Hará 23 proyecciones en 14 lugares: Mieres, Gallegos, Ujo, La Rebollá, Turón, La Peña, Ablaña, Bustiello, Santa Cruz, Baíña, Nuevo Santuyano, Figaredo, Rioturbio y Paxío.

Todas las proyecciones son a las 22.00 horas, con el orden siguiente: 1 de julio (Mieres) "La La Land"; 8 de julio (Turón) "El verano que vivimos"; 9 de julio (Mieres) "Maléfica"; y 14 de julio (Ujo) "Dios mío pero qué has hecho". El sábado 15 de julio se proyectará en La Rebollá "La familia que tú eliges"; el día 16, en Turón, "Coco"; el 20, en La Peña, "Padre no hay más que uno 3"; el 22 de julio, en Mieres, "Locas de alegría"; el 23, en Ablaña, "Maléfica"; el 27 (Bustiello) "Padre no hay más que uno 3"; el 29 de julio, en Gallegos, "Mis queridísimos hijos"; y el 30 de julio (Ujo) "Del revés".

La proyecciones de agosto comenzarán el día 4 en Turón con "Padre no hay más que uno 3" y seguirán el día 5 en Santa Cruz con "La familia Belier"; el 6 en Mieres con "La princesa Mononoke"; el 10 de agosto en Baíña con "Dios mío pero qué has hecho; el 12 en Ujo con "Los Goonies" y el 18 en Figaredo con "Mis queridísimos hijos". Se pasarán, después, el sábado 19 de agosto, en Mieres, "Padre no hay más que uno 3"; el 20 en Nuevo Santuyano "Coco"; el 24 en Rioturbio. "Mis queridísimos hijos"; el 26 de agosto en Paxío "Dios mío pero qué has hecho" y el 27 en Mieres "La familia que tú eliges".