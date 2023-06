Mieres danza y canta con Víctor Manuel para festejar San Xuan: "Aquí todos me conocen"

"Ardiendo está la foguera un año más. La danza prima ya vuelve a sonar. Señor San Xuan, la fiesta va a empezar. Señor San Xuan, salgamos a bailar".

Mieres escuchó a Víctor Manuel cantando al patrón. Tras la toma de contacto con las fiestas del viernes, la ciudad se sumergió en las patronales dando forma un mágico instante de conexión. El parque Jovellanos retumbó como una sola voz con la "Danza de San Xuan": "Si bebo me entran ganas de llorar. Si no al fin de la noche lloro igual. Señor San Xuan, la fiesta va a empezar. Señor San Xuan, salgamos a bailar".

La presencia de Víctor Manuel en Mieres se enmarcó dentro del espectáculo "¿Yes de Mieres? ¿Quiés cantar?". Fue el emotivo epílogo a los actos que el Conservatorio de Mieres lleva meses organizando con motivo de su 35.º aniversario. "No hemos podido tener mejor colofón. La gente ha respondido magníficamente", destacó la directora de la institución, Mercedes Villa Llano.

La Bandina L´Arrancaera", dirigida por Javier Tejedor, abrió el recital, con un público entregado que llenó toda la zona central del parque Jovellanos. Los dos coros de la Casa de la Música, el de adultos y el infantil, cantaron canciones estrechamente ligadas al concejo en compañía de antiguos integrantes de los grupos y de escolares de los colegios. El evento contó además con un invitado muy especial: Víctor Manuel se sumó como una voz más al recital. El cantautor se mostró encantado de que su apretada agenda de trabajo le permitiese estar en Mieres. Rememoró sus recuerdos infantiles de San Xuan: "Mi recuerdo más vivo es el de la xatina que rifaban todos los años y que paseaban durante dos meses por el pueblo. Me presta mucho venir a Mieres, lo que pasa es que no siempre es posible por cuestiones de trabajo. Hoy justo no tenía nada y aproveché para cantar con los mierenses", apuntó justo antes de subir al escenario.

Víctor Manuel cantó la popular "Danza de San Xuan". Todo el parque lo acompañó. Fue una descarga de conexión. Y es que el cantautor siempre desata profundas emociones cuando actúa en casa: "Aquí todos me conocen y yo conozco a muchos. Hasta los más pequeños saben quien soy yo, supongo que por mediación de sus padres. Siempre veo gente conocida. No vengo mucho, pero siempre veo caras familiares en el público".

La cita organizada por el Conservatorio de Mieres logró a través de la música generar un vínculo entre todos los presentes. Víctor Manuel reivindicó la importancia del trabajo de formación. "El mundo de la música es muy prestoso. Es una pena que haya gente que se lo pierda, ya que es una actividad recreativa maravillosa. Poder cantar, tocar un instrumento o simplemente aprender música son de esas cosas que puede parecer que no sirven para nada, pero que al final sirven para todos en la vida", indicó. "No se trata de buscar dedicarse profesionalmente a esto, sino de disfrutar de con la música", matizó antes de echar la vista atrás. "En mi juventud no había nada. Una escuela de música es algo valioso. Que un chaval pueda tocar el piano o el violín con diez años es la hostia, más allá de que no se vayan a dedicar a ello".

Al tiempo que la música llenaba el parque Jovellanos, en la calle Manuel Llaneza triunfaba el mimo "Karcocha". El arlequín chileno hizo las delicias del medio millar de personas que se concentraron para disfrutar de un espectáculo cargado de humor. Al cierre de esta edición, Rayden se preparaba para actuar en el Pozu Barredo, tomando el relevo de Chambao, que tocó el viernes.

El programa de hoy estará cargado de citas. Al mediodía el Ateneo Musical de Mieres ofrecerá un esperado recital de zarzuela en el auditorio "Teodoro Cuesta.