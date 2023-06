Decenas de firmas, reuniones con los técnicos y una taza personalizada: así fue el estreno de los tres alcaldes novatos de las Cuencas

A Roberto García no le gustan las mesas que separan, esas en las que quien ostenta al mando se sienta a un lado y quien va de visita se sienta al otro. Lo decía este lunes en su nuevo despacho, el de la Alcaldía del Ayuntamiento de Langreo. La mesa, de maderas nobles talladas, bien podría compararse con el altar de una iglesia. "Es que cuando era cura me pasaba lo mismo, soy más de sentarme en una mesa redonda, en la que no hay separación, no hay barreras, y todos nos vemos", ataja.

García tuvo una mañana ajetreada. Alguien dijo, "señor Alcalde, tiene que firmar unos papeles de manera urgente". Fueron nada menos que 93 firmas en otros tantos documentos. Eso sí, las rúbricas fueron digitales. "Es que por ahora soy el único que tiene la firma validada, luego lo harán los concejales", explicaba. En su cabeza estaba el boceto de la nueva organización municipal que aún no ha compartido con sus otros siete compañeros de Corporación.

La primera jornada de trabajo en el Consistorio la dedicó no solo a firmar, sino a conocer los distintos servicios municipales. A ir haciéndose un poco con la casa, con cuestiones tan sencillas como utilizar el teléfono de sobremesa para marcar las extensiones de los distintos departamentos. Pero antes de llegar al Ayuntamiento pasó por su anterior puesto de trabajo en Correos para entregar la documentación que le acredita como alcalde y así poder solicitar una excedencia laboral.

Sin nervios

El alcalde de Langreo es un tipo que no esconde los sentimientos. No estaba nervioso, pero sí emocionado. Por varios motivos. Uno de ellos, feliz. A media mañana salió de la Casa Consistorial para atender asuntos familiares. "Fui a buscar a mi madre y nos fuimos a la graduación de mi hijo". Markos, "con K", puntualiza, pasa de Infantil a Primaria. "Tiene cinco añinos y ahora hacen esos actos tan americanos de la graduación, que a los críos les presta", explicaba. Como padre orgulloso no se lo hubiese perdido. Pero estaba emocionado por el recuerdo de los que ya no están. "Una de las primeras personas con las que hablé cuando IU me propuso ir en las listas fue con Benjamín Braga, el de Intervalo, y para mí es muy triste tomar posesión y que haya fallecido una persona tan importante en mi vida. Me decía que si era Alcalde me iba a dar mucho la lata, y ya ves". No fue la única persona que se le vino a la memoria a García en sus primeras horas como Alcalde. Una de sus primeras reuniones, este martes, será con un grupo de refugiados colombianos. "Hace unos cuantos años, cuando Rafa Palacios era Director de Cooperación Internacional y yo cura en Ciaño, me organizó una reunión en la parroquia con refugiados colombianos. Les pregunté si iban a regresar algún día a su país y Luciano Romero me contestó que si volvía le mataban, y así fue. Me acuerdo mucho de él". "Mi llegada a la alcaldía ha coincidido con la muerte de Benjamín y el encuentro con el grupo de colombianos y es todo un cúmulo de emociones a flor de piel", confesaba el Alcalde.

En San Martín del Rey Aurelio, el socialista José Ramón Martín Ardines, ya conocía perfectamente el edificio consistorial. Es trabajador municipal desde 1991, pero en su primera mañana como alcalde lo quiso hacer un poco suyo así que se llevó al despacho una taza con su silueta con el puño en alto y la leyenda "Martín Ardines, Alcalde", que le hizo su hija. Dedicó la mañana a reunirse con sus cinco concejales "para comenzar la planificación de tareas y reuniones con las diferentes áreas municipales".

En Riosa, el también socialista Roberto Álvarez afrontó su primer día como nuevo alcalde de Riosa intentado ponerse al día de la situación económica municipal: "Ahora es lo primordial, ya que la deuda es un poco inquietante". El regidor llegó al Ayuntamiento a las ocho de la mañana. "Cuando se abre", explicó dejando entrever que si por el fuera hubiera estado en el consistorio mucho antes. No solo estuvo reunido con la secretaria-interventora, sino también con los responsables del área de informática. Ya metido en harina, trabajó en asuntos concretos, como la problemática a estas alturas de la apertura de la piscina o los problemas de cobertura de telefonía y televisión que estos días sufren varias zonas rurales.