José Ramón Martín Ardines (PSOE), nuevo alcalde de San Martín: "Buscaré acuerdos estables con los grupos de la oposición"

José Ramón Martín Ardines (Sotrondio, 1964) empezó a trabajar en el departamento de Juventud del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en 1991, desde 1998 es el técnico responsable de Cultura, Educación, Deportes y Ferias, aunque los últimos cuatro años dejó esas ocupaciones para ser jefe de gabinete del consejero de Industria, Enrique Fernández, exalcalde de San Martín. Ardines se afilió al PSOE en 1993 y es secretario general de la agrupación local. Desde las 12.30 del sábado es el duodécimo alcalde socialista de San Martín del Rey Aurelio. Ayer, 24 horas después de su investidura, atendía a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Qué le llevó a presentarse a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo?

–Fue una decisión complicada. Como trabajador del Ayuntamiento, sé bien lo que tiene y lo que necesita. También fui secretario general de la federación de servicios públicos y UGT en el Ayuntamiento. Estuve siempre en contacto con los dos últimos alcaldes, Enrique Fernández y "Quirós" (José Ángel Álvarez). El conocimiento que tengo del Ayuntamiento me daba más vértigo que otra cosa, pero un grupo importante de compañeros del partido, e incluso vecinos que no están afiliados, me animaron a dar el paso. Decidí dejar a un lado el vértigo y asumir esa gran responsabilidad y honor de representar a los vecinos bajo las siglas del PSOE.

–Ganaron las últimas elecciones, pero el PSOE obtuvo sus peores resultados de la historia en San Martín.

–Digamos que los resultados pudieron ser mucho mejores.

–¿Cómo ha vivido estas dos semanas de las elecciones, con toda la oposición intentando alcanzar un acuerdo para quitarles la alcaldía?

–Estuve muy tranquilo. Lo complejo comienza ahora. Ayer (por el sábado) me desvelé por primera vez pensando en todo el trabajo que tenemos por delante. Fue la primera noche que no dormí, algo que no me pasó ni durante la campaña ni en estos últimos quince días. Respecto a las negociaciones de la oposición. Existía la posibilidad de que llegasen a un acuerdo, pero son fuerzas políticas antagónicas a las que solo podía unir tener enfrente un enemigo común, pero en la administración local no se trata solo de un enemigo común, sino de proyectos comunes, y ahí todos las fuerzas políticas tenemos más en común que en contra.

–¿Por qué perdieron 987 votos y dos concejales respecto a 2019?

–Se unieron diferentes variables, pero después de 44 años tenemos la fortuna de que todo ese tiempo los vecinos consideran que es el PSOE el que ofrece mejores garantías. Hay quien ve como un lastre esos 44 años, yo veo que los vecinos han reiterado su confianza en nosotros. Hay muchos vecinos que no han conocido otro gobierno y desconocen lo que pasó en San Martín en los últimos 40 años. Muchos de ellos, por encima de considerar el proyecto de cada candidato, planteaban de forma genérica la necesidad de un cambio, sin mirar el programa. En el PSOE, afortunadamente, tenemos banquillo y gente que plantea un cambio dentro del cambio.

–¿El PSOE puede ofrecer el cambio del que tanto se habla en San Martín?

–También se puede cambiar desde el PSOE. Tenemos que cambiar, evolucionar, actualizarnos. La sociedad cambia y el partido tiene que adaptarse.

–Repitamos la pregunta de la noche electoral, ¿cree que "Quirós" es responsable de la pérdida de votos?

–No. En ningún momento echo la culpa a "Quirós". Cuando nos reuníamos con asociaciones y distintos colectivos o nos paraba la gente por la calle, se nos criticaba por la mala gestión municipal. En estos 44 años de gobierno, en el PSOE asumimos los aciertos y los errores de cada corporación municipal. Los últimos cuatro años hubo muchísimas dificultades con la pandemia, la crisis social y económica, y eso ocasionó debilidades que hicieron que la gestión no fuera la adecuada pero la culpa no es del Alcalde saliente. Hubo problemas burocráticos y administrativos que tenemos que seguir luchando por solucionar. El Alcalde no tiene la culpa de que se estropee el camión. Mucho de esa mala gestión que nos atribuían los vecinos no es responsabilidad del equipo de gobierno. Ahora tenemos que hacer más cosas y hacerlas mejor.

–Es consciente de que gobierna con solo 6 concejales de los 17 que hay en la Corporación.

–Era consciente de que iba a ser muy difícil gobernar con mayoría absoluta, y desde ahí la dificultad va aumentando cada vez que quitas un concejal. Sería difícil con ocho, más difícil con siete y aún más con seis.

–¿Buscará algún pacto con otras fuerzas políticas para dar estabilidad al gobierno?

–Tenemos que valorar todas las posibilidades para trabajar juntos. Apostaremos por los que a partir de hoy no quieran una oposición destructiva. Nuestra oferta es abrir un diálogo con todos para organizar el municipio. Por encima de las diferencias ideológicas tenemos que sacar adelante un proyecto común con el mayor consenso posible.

–Su relación con los portavoces de la oposición no es la mejor posible.

–Tiene que mejorar. Llevo cuatro años trabajando fuera de San Martín, lo que no quiere decir que aparezca ahora de repente. Vivo en Sotrondio, soy vecino del concejo y conozco las preocupaciones de los vecinos pero sí que es cierto que no he compartido el día a día con otras fuerzas políticas como lo han hecho otros concejales.

–¿Qué tipo de acuerdos buscará con la oposición?

–Acuerdos estables. En el mandato pasado acompañé muchas veces al Alcalde y a los concejales a negociar cosas con otras fuerzas políticas. Se sacaron proyectos adelante en acuerdos con Podemos, con Ciudadanos o con el PP. Si en el mandato pasado llegamos a acuerdos, ahora debemos repetirlo, pero no solo acuerdos puntuales sino a medio o largo plazo. Son muchas más las cosas en las que coincidimos que las que nos pueden separar.

–¿Qué es lo primero en lo que se pondrá a trabajar?

–Hay varios proyectos que están en marcha y que deben ser rematados. Hay que hacer un seguimiento para se lleven a cabo y no se retrasen.

–El centro de salud de Sotrondio, por ejemplo.

–Es uno de ellos. Es de las primeras cosas que vamos a hacer el lunes (por hoy), llamar a la consejería de Salud del Principado para que nos expliquen la situación. Hay que cumplir los plazos, no podemos admitir más retrasos.

–¿Otros ejemplos?

–El nuevo edificio TIC de El Entrego. Tienen que cumplirse los plazos y entrar en funcionamiento para atraer empresas. También se tienen que definir los usos del colegio San José de Sotrondio. Tenemos por delante muchos retos relacionados con la transformación económica, que arrastra una transformación demográfica. Tenemos que ofrecer oportunidades a las empresas para que vengan a San Martín. Se habla mucho de la España vaciada pero poco de la que se está vaciando.