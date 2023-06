Langreo llora la muerte de Benjamín Braga, presidente de la Asociación pro Inmigrantes "Intervalo": "Era la mejor persona que podías conocer"

"Le quería mucho, es un dolor inmenso". Son palabras del recién investido alcalde de Langreo, Roberto García, pero podrían ser de infinidad de personas. La muerte de Benjamín Braga, Jamín el de Intervalo, dejó mucho más que tristeza en el concejo de Langreo y en otras zonas de Asturias. Braga falleció la noche del sábado a los 65 años de edad después de luchar durante siete años contra un cáncer de pulmón.

"El legado que dejas es enorme, abriste fronteras, puertas y mentes y te vas dejando una huella enorme entre todas las personas que hemos tenido la fortuna y el privilegio de conocerte", se podía leer en las redes sociales de IU, partido en el gobierno. En este caso la declaración tenía poco que ver con la política y mucho con el afecto y el respeto.

Benjamín Praga era "el de Intervalo", la asociación de ayuda a inmigrantes que fundó en Langreo en 1997 y con la que ayudó a cientos de personas.

Algunos de ellos le recordaban ayer traspasados por el dolor de la pérdida. Tamara Rondón y Javier Rojas son dos de esos migrantes que encontraron en Benjamín un apoyo que nunca podrán dejar de agradecer. Este domingo, tras salir del tanatorio, Tamara no tenía palabras para nombrar su inmensa tristeza por la muerte de Braga, "la mejor persona que he conocido nunca". El matrimonio dejó La Habana (Cuba) hace algo menos de dos años por la precarias situación económica que vive en la isla. Llegaron a Sama, donde hace seis meses nació su hija, ya asturiana, y encontraron a Benjamín, "un hombre extremadamente humano, cariñoso, carismático, supersolidario, preocupado por los demás...", lograba enlazar la joven cubana, de las últimas en llegar a la asociación Intervalo. Tamara Rondón no se hacía a la idea "de no volver a verle, no volver a escuchar sus palabras de aliento y cariño". Junto a ella, el matrimonio formado por Fraín Trelles y Laura Escalona, una pareja venezolana que nunca olvidarán "la suerte que tuvimos de conocer a Benjamín". "Cuando migras llegas a un lugar sin conocer a nadie y si tienes la suerte de encontrarte con una persona como Benjamín, te cambia la vida", explicaba Fraín, tras salir del tanatorio, y no dudaba en asegurar que "cualquier migrante que haya conocido a Benjamín ha tenido en su vida una dicha que no volverá a conocer". El joven venezolano recordaba este domingo "todas las tardes que pasé en su casa tomando café", e insistía: "no he conocido mejor persona".

Todos los migrantes que llegaban a Langreo tenían un punto de referencia, y ese era Benjamín Braga, Lo primero que hacía, recuerda Fraín Trelles, era "conseguir que tuviésemos asistencias sanitaria". "Es lo que más le preocupaba, que tuviésemos acceso a la Sanidad, luchaba por ello porque decía que la salid era lo primero, que luego vendría el resto".

Para este venezolano, la palabra tristeza "no queda ni cerca de lo que sentimos". "Era el mejor, y mira que hemos conocido gente, tanto en Venezuela como en España, pero nadie como él, tan sincero, directo, y siempre preocupado por todo y por todos", apostillaba Laura Escalona.

Benjamín Braga luchó contra la enfermedad pero no solo lo hizo en el ámbito personal, se involucró en la Asociación Española contra el Cáncer. El pasado 4 de febrero, Benjamín Braga participó en un acto en Oviedo para visibilizar la enfermedad. "Cuando en el hospital me dijeron que tenía un tumor y que era en el pulmón, les pregunté: ¿Me estáis diciendo que tengo cáncer? El médico me dijo que sí y me quedé flash", explicaba entonces a LA NUEVA ESPAÑA y hacía un alegato: "Aún se sigue teniendo miedo a decir que uno tiene cáncer. La gente no se da cuenta de los grandes avances que se han hecho en su cura y que hoy es, casi, una enfermedad más, que muchos las superamos y otros no. Yo, en mi caso, nunca tuve miedo a decir la palabra cáncer. No te voy a pedir que te pongas un letrero en la frente para que la gente lo sepa, pero no lo escondas. Sencillamente intenta trasladarlo a la sociedad, a la familia, a tus amigos, que tienes cáncer, sí, pero también tienes vida, y en muchos casos digna".

Él no pudo superar la enfermedad pero luchó para que otros lo lograsen. Tampoco, como aventuraba el verano pasado en una entrevista en este periódico, pudo ver cumplido su sueño de que "todos los seres humanos sean considerados iguales". No llegó a verlo pero muchos personas se sienten más "iguales" desde que Benjamín "el de Intervalo" se cruzó en sus vidas.