CC OO reclama renovar las "tercermundistas" carreteras de Caso con la Meseta y el oriente de Asturias para atraer turistas

La unión comarca de CC OO en el Nalón mostró ayer su satisfacción por el hecho de que la navegabilidad en el pantano de Tanes vaya a hacerse realidad este verano. No obstante, el sindicato instó a "seguir peleando para que se consigan otros retos que lleven al parque natural de Redes a lo más alto del turismo internacional". Por ello, reclamó una mejora de las comunicaciones tanto por carretera como digitales, ya que "no pueden ser del siglo pasado".

A juicio de CC OO, la conexión con la meseta desde Caso por el puerto de Tarna, solo puede calificarse como "tercermundista. No se necesitan obras faraónicas sino arreglar y acondicionar esta carreta que es la que nos permite salir y entrar de nuestra región. Por supuesto redundaría en la llegada de turistas de fuera de nuestra región". Para los responsables comarcales del sindicato, "lo mismo" podría decirse de la carretera que comunica el concejo de Caso con Infiesto a través de la Collá d’Arniciu, que es "intransitable. Esta vía de comunicación, con esa zona cercana a Picos de Europa, podría hacer que muchos turistas se desplazaran hacia nuestra comarca".

Sobre las comunicaciones digitales, "no nos cansaremos de decir" –señalaron desde CC OO– "que nunca se podrá poner al parque de Redes donde se merece si no hay unas buenas conexiones digitales. No puede ser que cada vez que haya tormenta o nieve se caiga internet, el teléfono y, en muchos casos, hasta la luz".

También quisieron los responsables de CC OO del Nalón "reivindicar una apuesta seria por lo que podemos considerar la joya de este parque, como es la Vega de Brañagallones. Después de muchos años de no saber qué hacer con lo que primero fue un refugio de cazadores y luego un hotel de lujo, en estos momentos se está utilizando como refugio de montaña, que entendemos es el uso más adecuado". No obstante, lamentaron que el edificio "pasa más tiempo cerrado que abierto, debido a unas obras de mejora que nunca llegan, o llegan justo con el mal tiempo y no se pueden acometer. Pedimos un compromiso serio al Gobierno del Principado de Asturias y a la Fempa (Federación de Montaña, Escalada y Montañismo de Asturias) para que de una vez por todas se acondicione el edificio y permanezca abierto al público durante todas las temporadas en las que se puede practicas el montañismo, incluido el invierno".

Sí expresaron desde CC OO su satisfacción con la próxima navegabilidad del pantano de Tanes. "Este verano de 2023, después de muchos años de reivindicación desde diferentes colectivos y organizaciones, por fin veremos embarcaciones navegando en el embalse. Esta reivindicación fue llevada en los documentos de los últimos cuatro congresos de CC OO del Nalón. Siempre entendimos que podría ser un revulsivo a la hora de fomentar el turismo en el parque de Redes, no una solución en si misma pero sí una forma de activar este sector en la zona alta de nuestra comarca".

Los representantes sindicales destacaron que serán los deportistas federados los que podrán entrenar en este pantano y que la previsión es que a continuación se ponga en marcha el uso turístico de las embarcaciones. "Ambas cosas darán a conocer el Parque de Redes, no solo en Asturias y en España sino a nivel internacional".

Para CC OO, esa navegabilidad supone que "hemos dado un paso importante a la hora de potenciar el parque de Redes, pero aún nos quedan unos cuantos más para que ocupe el sitio que se merece en el ranking de los parques naturales del Estado.