Los comerciantes reclaman el retorno del mercado semanal de Sama a las calles del entorno del Ayuntamiento

Un plan estratégico de comercio, reubicar el mercado semanal de Sama en el entorno del Ayuntamiento, ofrecer su colaboración en la gestión del futuro recinto ferial de Talleres del Conde y poner en marcha un plan de aparcamiento. Esas son alguna de las propuestas que la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) planteará al nuevo gobierno local de Langreo. Así lo explicó el presidente de la entidad, Marcelino Tamargo, después del encuentro que los asociados mantuvieron para fijar un listado con sus demandas más acuciantes.

Una de ellas es el emplazamiento del mercadillo de los lunes en Sama. El mercado semanal se instalaba tradicionalmente en las calles del centro de Sama, pero con la pandemia se optó por trasladarlo al parque Dorado, más espacioso. Los vendedores ambulantes dicen que este cambio ha sido para mejor, ya que han crecido un 25 por ciento en el número de puestos y han incrementado las ventas en un 30 por ciento. Los comerciantes del entorno del Ayuntamiento, por contra, dicen que han perdido clientela. La decisión final estaba pendiente de un informe técnico que había encargado el anterior gobierno local.

Acoivan avaló la reclamación de los comerciantes de Sama. "No queremos entrar en guerra con los vendedores ambulantes pero entendemos que lo mejor es que el mercado regrese a su ubicación habitual", indicó Tamargo, que añadió: "El problema de espacio del que se habla no es tal porque, en La Felguera, el mercado se montan en el centro urbano y no hay incidencias. Además, hablamos de un día a la semana por lo que no creemos que suponga tanto problema".

También destacó el representante de Acoivan la importancia de contar con una concejalía de Comercio en Langreo, que permita "poner en marcha un plan estratégico" para el sector. "Lo que necesitamos es un plan a dos o tres años, con recursos suficientes, para mejorar la promoción y la competitividad del comercio y de la hostelería". Y añadió: "Hay concejos en los que han funcionado iniciativas similares y se ha demostrado que son exitosas".

Otro punto abordado por Acoivan fue su ofrecimiento para colaborar en la gestión del futuro recinto ferial de Talleres del Conde. "Lo expusimos al anterior gobierno local, pero no llegó a concretarse. Nuestra idea es volver a plantearlo ahora ala nueva Corporación porque entendemos que nuestra experiencia y asesoramiento pueden ser importantes", argumentó Marcelino Tamargo.

Aparcamiento

Los representantes de los comerciantes también aprovecharán el encuentro solicitado con el nuevo gobierno local de IU para pedir un "plan de aparcamientos", que ponga fin a los problemas de estacionamiento existentes en La Felguera y, principalmente, en Sama. El acondicionamiento de más solares vacíos como zonas para dejar el coche, la ejecución de aparcamientos en altura y la reserva de espacios "con algún tipo de limitación horaria" para que las personas puedan acudir al centro a comprar y hacer gestiones administrativas son algunas de las propuestas que adelantaron días atrás y que esgrimirán ante la nueva Corporación.

A juicio de Acoivan uno de los principales problemas es la "escasa rotación" de vehículos en los estacionamientos repartidos por el casco urbano de Sama, el principal centro administrativo del valle del Nalón. La situación ha empeorado en los últimos tiempos, tras la peatonalización de algunas calles.