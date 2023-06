Crece la violencia de género entre adolescentes: los centros asesores de Asturias reciben a niñas desde los 14 años

Alerta machista entre los más jóvenes. Los centros asesores de mujeres reciben actualmente a niñas desde catorce años. Así lo han asegurado expertas en el encuentro formativo para profesionales, que se está celebrando esta semana en Langreo. Los datos de la Delegación de Gobierno les dan la razón: del total de 1.740 mujeres protegidas en Asturias por violencia de género, ya hay 28 son menores de edad.

La Delegada de Gobierno en Asturias, Delia Losa, ofreció estos datos en la apertura de las jornadas de formación. El encuentro está organizado por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Langreo y coordinado por el centro asesor de la mujer, que dirige la abogada Elena Ocejo. "Los menores están recibiendo mensajes dañinos que pueden fomentar comportamientos erróneos". Si bien las redes sociales no ayudan, matizó la Delegada del Gobierno que el problema es más grave: "Todos los días, a cualquier hora y desde cualquier medio de comunicación estan expuestos a esos mensajes". "Protegerlos es nuestro deber y una asignatura pendiente de la sociedad", ha señalado.

Pendiente porque, según Losa, los datos actuales son "preocupantes". Si bien matizó que las cifras son muy cambiantes: "Ahora mismo hay 28 menores protegidas, ayer por la tarde eran 33 y dentro de unas horas podrían ser 38", matizó. Las cifras son frías. "Hay que recordar -apuntó Losa- que detrás de cada número hay una historia de dolor y de angustia, de una mujer que ha sufrido y que está sufriendo". Delia Losa estuvo acompañada por la concejala de Igualdad de Langreo, Marina Casero (IU). La edil se puso a disposición de las profesionales para trabajar, todas en juntas, y "encontrar las grietas de lsistem que aún no hemos podido cerrar".

Grietas grandes, como las que expuso Miguel Llorente. Es médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. En su ponencia, fue crítico con la situación actual: "Existe esa sombra de amenaza de que la violencia de género pueda ser incluida en la violencia doméstica", apuntó, en clara referencia a las reivindicaciones del partido Vox -y su mayor presencia en las administraciones desde los últimos comicios-. "No es lo mismo, y estas dos violencias no se comportan igual", dejó claro el experto. Por ejemplo, durante el confinamiento por la crisis sanitaria del covid-19, la violencia doméstica ascendió y la de género descendió de forma drástica. "Es porque en la violencia doméstica no lleva pareja una clara necesidad de control".

Impacto social

El covid-19 cambió las prioridades de los españoles. Y esto ha influido, para mal, en la violencia de género. "Antes de la pandemia, en la encuesta sobre 'principales problemas', un seis por ciento incluían la violencia de género". La tasa cayó drásticamente en pandemia, hasta el 0,5 por ciento. Aún más preocupante es que, actualmente, la tasa sigue por debajo del uno por ciento (0,8%). "Esto repercute en otros datos más relevantes; la forma en la que percibimos como sociedad la violencia de género se refleja en todo lo que está ocurriendo".

Cuanto mayor es el impacto social, más denuncias hay. De hecho, entre los períodos 2007-2011 y 2015-2019, aumentaron en un 15 por ciento. Cuando cae el interés general, los agresores también actúan distinto. En 2021, un 29 por ciento de los agresores se suicidaron tras matar a sus mujeres. En 2022, la tasa de homicidios-suicidios fue de un 20 por ciento. Según Lorente, médico forense, "el suicidio es un mecanismo para no tener que enfrentarse a la sociedad tras un acto atroz. Si el agresor no se suicida, es que considera que su actitud será comprendida en el entorno".

Es difícil encontrar una solución. Pero sí que hay fallos que, a juicio del experto, deben ser subsanados de inmediato. Lorente, exdelegado del Gobierno de Violencia de Género, reconoció que es "erróneo" tener un Pacto de Estado contra la violencia de género. "Tendría que ser un Pacto de Estado contra el machismo", destacó. Y añadió que "el Pacto de Estado contra ETA no es un pacto de estado que se limite a los atentados". Dejó claro, así, que la violencia de género es el último eslabón de una larga cadena en la que falta igualdad.

Y los profesionales tienen que estar cada día más preparados. De ahí, la organización de este encuentro que lleva por epígrafe: "Nuevos enfoques en violencia de género". "Se nos reprocha que la violencia de género siga existiendo. Lo cierto es que ha existido, existe y va a existir hasta que no acabemos con la cultura machista", apuntó Ocejo. Es, por tanto, "un problema social". "Desde los servicios que nos dedicamos a acompañar a las mujeres víctimas pensamos que tenemos que cambiar los enfoques y tener más temas en cuenta", añadió.

En ello están y seguirán. Y más, ante la llegada de corrientes que amenazan con retroceder. Cita Ocejo a Simone de Beauvoir: "No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados".