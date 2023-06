Un infierno en "La Tortuga" de Mieres: los vecinos de un bloque de Santullano denuncian el vandalismo incontrolado de unos inquilinos conflictivos

El edificio conocido como "La Tortuga" conforma un enorme bloque residencial con unos 70 pisos situado en pleno centro del barrio de Nuevo Santullano, en Mieres. No se trata ni de lejos de un caparazón confortable ni protector.

Estas viviendas de protección oficial se construyeron hace ahora 25 años. Ese es el tiempo que llevan residiendo en el inmueble la mayoría de las 11 familias que son propietarias de los pisos que habitan. El resto son inquilinos. Siempre se han registrado problemas de convivencia debido a la presencia de arrendatarios conflictivos, en muchos casos realojados desde otras comunidades por generar incidentes. Pero el creciente vandalismo ha convertido este espacio en un "infierno".

"Nos hemos convertido en el contenedor de todas aquellas personas que ya nadie quiere en otro sitio", explican el grupo de vecinos que sufre con impotencia el imparable deterioro de las normas de convivencia.

El grupo de propietarios que, según ellos mismos apuntan, están "atrapados" en este averno domiciliario se han cansado de reclamar a la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) un mayor control sobre la conducta de algunos de los inquilinos. El cuadro que dibujan es terrorífico: "Se organizan botellones en los espacios comunes prácticamente a diario y los pasillos comunes están llenos permanentemente de todo tipo de basura. Sales de casa y te encuentras meadas por todos lados", señalan las vecinas que ya no aguantan más.

Los porteros automáticos del edificio hace tiempo que no funcionan, las cerraduras de los portales están rotas, las paredes llenas de pintadas y los ascensores apenas ya pueden cumplir su función. "Todas asumimos que puede haber un acto vandálico puntualmente, pero cada día que sales de casa por la mañana no te puedes encontrar con dos o tres nuevos destrozos. Es algo insoportable".

Los vecinos no solo se sienten incómodos sufriendo ruidos y vandalismo. Además, tienen miedo. Denuncian su situación, pero piden que se dé publicidad a su triste realidad sin tener que identificarse: "Nos tiran huevos, nos insultan y nos han llegado a rayar los coches", explican. El administrador de la comunidad los apoya: "Aquí el problema es la desidia de Vipasa", señala. Los residentes, al principio, llamaban a la entidad pública para reclamar constantes actuaciones de mantenimiento y ellos mismos intentaban ir reparando pequeños daños, pero han llegado a un punto en que se sienten derrotados: "Hay zonas que se han llegado a pintar en tres ocasiones en un plazo breve de tiempo. Al final te das cuenta de que no vale la pena hacer nada", lamentan estos mierenses.

El grupo de arrendatarios que hacen imposible la convivencia están perfectamente identificados. Los propietarios de pisos han trasladado esta información a Vipasa para que tome medidas, pero no han encontrado receptividad: "Este problema se arrastra desde hace años, aunque ahora se ha intensificado hasta niveles insoportables". Hace unos cuatro años Vipasa decidió intentar mediar, pero su intervención no hizo más que empeorar las cosas: "No se les ocurrió mejor cosa para incentivar la convivencia que organizar una fiesta". Mientras los señalados como responsables del problema disfrutaron de otra "juerga", los vecinos que reclaman erradicar el vandalismo se quedaron en sus casas resignados: "Nosotros no queremos fiestas, queremos vivir con dignidad y con un mínimo de tranquilidad. Si alguien nos visita nos da hasta vergüenza".

Una de las vecinas del edificio "La Tortuga" pone como ejemplo el día de la boda de su hija para explicar la insoportable devastación que se ha extendido por el inmueble: "Cuando quisimos salir de casa nos encontramos con todos los espacios comunes llenos de porquería. Tuvimos que hacer un pasillo con cartones, incluido el ascensor, para que la novia pudiera llegar a la calle sin destrozar el vestido".

Los vecinos que piden un nivel "digno" de vida reclaman a Vipasa que incremente la vigilancia sobre los inquilinos conflictivos, para evitar los problemas de convivencia que han terminado generando un irrespirable clima de tensión. Otra solución que plantean es la "dispersión" de los arrendatario más problemáticos: "Bien podrían llevarse a alguno a vivir en sus comunidades", apuntan con desasosiego.

Sentir general

El sentir general es que Vipasa se desentiende de los problemas que laten en Nuevo Santullano: "Llevamos 16 meses esperando por una actuación tras una fuga de agua", apunta una propietaria. En los garajes, además de no existir ningún control sobre el uso de las plazas, hay varios vehículos abandonados, "algunos desde hace incluso veinte años".

El más simple de los manuales de urbanismo sostenible advierte de los riesgos que acarrea construir en las ciudades bloques de viviendas para estratos sociales concretos. La concentración de familias con rentas bajas puede acabar con la heterogeneidad y la integración que requieren los planes urbanos. En Nuevo Santullano, la amplia presencia de un perfil de vecinos sin consideración por las relaciones sociales basadas en el respeto ha terminado por convertir en un infierno la vida de quienes buscan un mínimo de tranquilidad y seguridad.