“No volvemos con ‘La Cabra mecánica’ por dinero, pero mis hijos tienen la mala costumbre de comer”

Miguel Ángel Hernando es Lichis, un músico que vivió el todo y la nada en los escenarios, que llenó estadios y que se encontró con salas vacías pero que tiene muy claro que debe seguir remando. No se apresura a sacar discos que nadie espera, pero sigue haciendo canciones. Lleva 35 años en la música y durante tres o cuatro años triunfó a lo grande. Fue con “La cabra mecánica”, que el año pasado volvió reunirse para celebrar el 25 aniversario de su primer disco. Lichis y los suyos pondrán música a la noche de San Xuan en Mieres. Será tras la foguera de la noche del 23 de junio, a la una y media de la madrugada en el parque Jovellanos.

-¿Y este regreso de “La Cabra mecánica”?

-El año pasado se cumplieron 25 años del primer disco e hicimos algunas actuaciones. No tenía intención de hacer algo largo pero hubo cierta demanda y decidimos prolongarlo. Este año hemos hecho la edición en vinilo del disco “Vestidos de domingo”. Es un reencuentro fugaz y feliz y estoy contento por las dos cosas, porque sea feliz y porque sea fugaz.

-Imposible deshacerse de “La Cabra”.

-Tampoco es eso. Es un punto por el que pasamos y si hay demanda está bien, hagámoslo. También tenía ganas de respirar un poco, de quitarme esa lucha de que cada vez que iba a actuar como Lichis me pedían temas de “La Cabra”, parece ser que era contranatura que no los hiciese y yo no lo veo así, son cosas distintas. Hubiera ganado mucho más dinero si hubiera mezclado los dos proyectos. Mi carrera como Lichis ha sido autofinanciada, han sido muchos años de tocar en salas pequeñas, de invertir a fondo perdido en muchas coas, puse toda la carne en el asador. Ahora mi carrera en solitario está asentada en un nivel de público más pequeño.

-¿No mete canciones de Lichis en los conciertos de “La Cabra?

-Jajaja. La verdad es que algunas veces sí, por venganza en alguna ciudad de la que tengo algún mal recuerdo.

-¿Vuelven por el dinero?

-Mis hijos tienen la mala costumbre de comer, no se la he logrado quitar. Pero no, no es la motivación principal, es una gira muy limitada. Si fuese por dinero hubiese mantenido el proyecto.

-Ha vivido los macroconciertos y las salas con 50 personas, con suerte. Recuerdo que anuló dos conciertos en Oviedo con Rubén Pozo (“Pereza”) porque no vendieron entradas.

-Para mi es lo normal. Llevo tocando desde mediados de los 80 hasta ahora. Creo que he estado en más de 100 grupos y “La Cabra” fueron tres o cuatro años. La mayor parte de mi carrera se desarrolló ahí, en salas pequeñas. Para mi lo natural es estar en la carretera nacional, la autovía la cojo muy pocas veces, y siempre que no haya peaje. Eso ha hecho el camino más largo y duro de lo que parece, pero es lo normal. Mi carrera en solitario ha sido autogestionada, independiente en el amplio sentido de la palabra, con una imposibilidad total de difundir mi trabajo. Con “La Cabra” llegó un momento, después de mucho trabajo y esfuerzo, que logramos tener presencia en radio, que es lo que la gente recuerda, pero mi carrera en solitario no ha tenido apoyo de nadie. Mucha gente no la conoce, no saben que estoy vivo y estoy haciendo esto. En la música no existe la clase media y yo he encontrado un lugar en el que poder vivir con dignidad, sin tener que hacer mayores concesiones. Con Rubén nos pasó eso, remamos mucho. Íbamos a tocar donde fuese, nos daba igual una panadería que cumplía 25 años o un festival, la idea era tocar todo lo que podíamos y unas veces salía bien y otras mal. Al final nos pasó como a los “Commitments”, cuando la cosa iba muy bien se acabó el proyecto. Pues a otra cosa, a mi eso no me crea ningún malestar ni ningún rencor.

-Más de treinta años de carrera y se le recuerda, con todo el respeto, por dos rumbitas, “La lista de la compra” y “Felicidad”.

-Son dos de las canciones que tuvieron más éxito en el repertorio. Mi ego puede sentirse pagado porque hay mucha gente que en una conversación si alguien dice “Felicidad”, responde “que bonito nombre tienes”, o que dicen “tú que eres tan guapa y tan lista”. En lo musical, en “La Cabra” se tocaba pop y rock pero esas dos canciones crearon una imagen muy estereotipada, un traje del que me ha costado mucho salir. De todos modos, es algo puramente circunstancial. Para mi la rumba, en lo filosófico, era lo mismo que el blues, música hecha en los guetos, música popular, sencilla, con mucha inmediatez, que habla de penas y alegrías. “La Cabra” hacía una esa reivindicación de esos estilos que estaban mal vistos. Que la gente te recuerde por eso es puramente circunstancial. Ahora ves a grupos que son de pop o rock y en realidad todas las etiquetas son bastante cuestionables. Qué es indie y qué es mainstream. Entre los músicos nunca hemos sentido esas etiquetas, es cosas de la prensa y el público.

-Ha vivido muchos años sumido en depresiones.

-Estoy bien, gracias. (Risas). Por fin llevo casi dos años libre del monstruo y feliz. Es importante encontrar la medicación adecuada pero también cura mucho el tiempo. Uno, con más de cincuenta años tiene ya pocas aspiraciones y metas absurdas, tiene mayor equilibrio. Ahora disfruto mucho estudiando, sin que sea un reto, por el placer de estudiar. Estoy profundizando en la guitarra de blues, en la batería y el piano. Es muy importante para un músico y me llena mucho.

-¿Sigue componiendo?

-Hago canciones, pero no como meta fundamental. No soy de los de “se vienen cositas”, de generar deseo y darse autobombo. Voy muy despacio. Quiero hacer los discos cuando tenga algo que contar, y total, qué más da, tampoco nadie espera un disco mío.

-Resulta duro escuchar a un artista decir que totla…, que nadie espera un disco suyo.

-Para mi no es difícil. La mayor parte de mi carrera se ha desarrollado de espaldas al público, en el circuito de bares en Madrid. Estoy acostumbrado a eso, a hacer proyectos por disfrute y gozo. Luego, si viene el público, genial. Yo lo hago por puro disfrute y como artista sabes que lo del público puede ser casual. Es como escribir, que supone tirar muchos folios a la papelera, desechar bocetos y relatos y hacer mucho sin que nadie lo espere. Mi padre era un currante que siempre pintó y para mí, el artista es eso, ese tío pintando en un escritorio en una habitación de mierda con una estufa de carbón. Tengo esa visión romántica del arte.

-¿Cómo ve ahora la industria musical?

-Ha empeorado. Utilizaron la música para vendernos gadgets tecnológicos, móviles y conexiones a internet. La música fue un gancho y ahora las discográficas que dominaban lo físico (vinilos y cd’s) dominan lo digital en condiciones aún más leoninas. En realidad no me interesa, a veces pienso, cuando estoy remando, que me vendría bien tener ayuda en la promoción pero me cuesta mucho encontrarla, así que no me puedo quemar con eso. La industria es muy hábil, ha provocado un corte generacional para echar a los viejos lobos.

-¿Controla de música urbana?

-Tengo hijos. El mayor tiene 16 años y con siete y ocho era fan de Bowie, “Nirvana” y “Green day”, ahora he visto como absorbía todo esto del trap y el hip hop. Mi hija no tiene interés en la música sino en el baile, y ahí tengo que tragarme todo el rollo urban. Aún así, el rock and roll siempre fue aquello que detestaba tu hermano mayor, así que imagínate tu padre. La música urbana es música para provocar a la generación anterior, como antes. Además, el pop y el rock se habían vuelto bastante compacientes. Escuchas canciones poperas que son neutras, que no escandalizan a nadie. Es como esos cantantes melódicos con estética rokera.

-¿Cómo será el concierto de Mieres?

-“La Cabra mecánica” con toda la banda. Teníamos claro que si íbamos a volver tenía que ser en muy buenas condiciones que hagan justicia a lo que fue el proyecto. Los conciertos son con nueve músicos, con técnicos, con todo lo necesario. No es por el caché, es porque si vamos a hacerlo lo hacemos como era. Para batirme el cobre en acústico voy yo solo, que es lo que me gusta, lo otro lo hago por placer.