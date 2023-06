"¿Crees que es capaz de matarte?": los centros de salud tendrán un protocolo para detectar la violencia de género

Como las cardiopatías o un problema respiratorio. A partir de ahora, la violencia de género quedará registrada en el historial médico de las mujeres víctimas. La Consejería de Salud trabaja en la implantación del "Instrumento común estandarizado para la detección temprana de la violencia de género", un protocolo nacional que ya está en marcha en varias comunidades autónomas. Es una herramienta para los profesionales sanitarios de los centros de salud (Atención Primaria). Las destinatarias serán las mujeres mayores de catorce años y la principal novedad son unos tests "muy sensibles" para la detección de la violencia y el nivel de riesgo. "¿Cree que es capaz de matarte?", es una de las preguntas en los cuestionarios.

Inés Zamarrillo, técnica del Servicio de Salud Poblacional, ha presentado este nuevo avance en la lucha contra la violencia de género. Lo hio durante las jornadas de formación para profesionales "Nuevos enfoques de la violencia de género", que se organizan esta semana en Langreo. "En este momento, estamos trabajando en la adaptación del protocolo anterior. Hay un instrumento común que hay que adaptar a nuestro sistema, a nuestro programa de historia clínica . Tenemos trabajo por delante", señaló Zamarrillo. El nuevo protocolo se basará, como el actual, en la entrevista clínica y el acompañamiento a la víctima. Los tres cuestionarios son la principal novedad: "Tienen una alta sensibilidad en las adaptaciones al castellano que se han hecho", apuntó la técnica.

Responder es voluntario. El primer test es el "Abuse Assessment Screen" (una evaluación del posible abuso). Incluye preguntas sobre el impacto de la violencia de género en la mujer. También sitúa el posible abuso en el tiempo y las posibles consecuencias. El segundo cuestionario -a aplicar en caso de que el primero refleje un caso de abuso- es una versión larga, bajo el epígrafe WAST (Women Abuse Screen Tool) de detección temprana. Indaga en la relación de la mujer con su posible agresor, en la violencia de las discusiones y otras señales de alarma. En el caso de que el profesional lo estime, se aplicará la tercera prueba: "Danger Assesment"(evaluación del peligro). Este último test cuestiona sobre las amenazas y el riesgo de muerte o lesiones graves de la víctima. Incluye preguntas como "¿La persona agresora ha amenazado o ha intentado suicidarse?", "¿La persona agresora ha intentado estrangularla?". Este cuestionario podría poner en marcha un protocolo de emergencia.

Estas nuevas herramientas, apuntó Zamarrillo, son un pilar más en el que sostener la difícil labor de detección y prevención de la violencia de género. No obstante, la entrevista clínica sigue siendo una de las principales fórmulas de abordaje: "Es uno de los puntos a mejorar por parte de los profesionales sanitarios", destacó. Es esencial trabajar "la empatía" y la confianza con las pacientes para llegar a la detección eficaz. Uno de los grandes problemas para los médicos es el dilema ético que supone la detección de un caso en el que la mujer no quiere denunciar. "Por ley, los sanitarios están obligados a dar parte de lesiones en caso de agresión. Pero resulta difícil cuando la víctima no quiere dar el paso", apuntó Zamarrillo.

Destinatarias

El nuevo protocolo de violencia de género en los centros de salud será aplicable a todas las mujeres mayores de catorce años. Está previsto realizar el primer cuestionario -al menos- a todas las mujeres en su primera visita al centro de salud, bien por traslado u otras razones, o cuando lleven tiempo sin acudir a sus médicos de cabecera. Además, se tendrán en cuenta indicadores de distinta índole -ginecólogicos, psicológicos, sociales y físicos; entre otros- para iniciar la detección.

Inés Zamarrillo apuntó que se estudiará la implantación de cribados, como los que ya se abordan en la Comunidad Valenciana y en La Rioja. Es un plan más a largo plazo, ya que requiere de la especialización de los profesionales de la salud. Para la implantación del nuevo protocolo, de momento, se está formando a sanitarios de ginecología, atención primaria y salud mental.