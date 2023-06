Los vendedores ambulantes recogen 800 firmas para que el mercadillo semanal de Sama se quede en el parque Dorado

Los vendedores ambulantes del mercado de los lunes en Sama han recabado casi 800 firmas de apoyo para avalar su reclamación de seguir en el parque Dorado. A esta postura se opone buena parte de los comerciantes y hosteleros del distito, que quieren que los puestos regresen a su ubicación original, en el entorno del Ayuntamiento y calles adyacentes. El traslado lo originó la pandemia pero lo que iba a ser una medida temporal por motivos de seguridad sanitaria se ha alargado tres años. El mercadillo se trasladó al parque en 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria, para que hubiese una mayor distancia entre los puestos, y finalmente se quedó allí.

Jesús Jiménez es uno de los vendedores ambulantes que acude a Sama todos los lunes. "Tenemos previsto pedir una reunión con los nuevos responsables del gobierno local para explicarles nuestra postura y el lunes vamos a llevar al Ayuntamiento las firmas que recabamos", señaló, para añadir: "Solo recogimos firmas dos días de mercado y entre la gente que pasaba por los puestos. No repartimos las hojas por otros sitios y, aun así, recogimos 716 firmas, que no está nada mal. Y a las que hay que sumar 70 más de los vendedores ambulantes que hay en mercado".

Jiménez también se mostró crítico con el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan), Marcelino Tamargo, por su apoyo al traslado del mercadillo. "Los propios comerciantes y hosteleros de Sama dicen que no se sienten representados por Acoivan. No entendemos por qué se posiciona porque no conoce la problemática de Sama".

Los vendedores ambulantes quieren, en su mayor parte, quedarse en el parque "por razones de seguridad, accesibilidad y comodidad, tanto para los clientes como para nosotros. Aquí hay una mayor amplitud, el número de puestos ha crecido un 25 por ciento y las ventas un 30 por ciento aproximadamente", explicaron cuando expusieron su postura, al tiempo que amenazaron con "concentraciones de protesta o una huelga" si sus demandas no son atendidas y el mercadillo semanal de los lunes cambia de ubicación.

Más espacio

Detallaron que hay "más espacio entre puestos y nuestros vehículos los tenemos detrás de los puestos, lo que supone un espacio considerable en aparcamientos en la ciudad. Con la ubicación que tenemos ahora no hay problemas de tráfico, no quitamos espacio para las terrazas y no tapamos los escaparates ni las puestas de acceso a los establecimientos comerciales".

También apelan a "motivos de seguridad y accesibilidad" ya que en el antiguo emplazamiento "no se cumple ninguna norma de seguridad. Las calles son muy estrechas, parece un laberinto y las personas con sillas de ruedas o movilidad reducida lo tienen más complicado para pasar. Además, si surge una emergencia que haga necesario que venga una ambulancia o bomberos no podrían pasar, algo muy importante a tener en cuenta", argumentaron.