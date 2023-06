Carmen Arbesú, exalcaldesa de Langreo, dimite como concejala por la "pérdida de confianza, profunda e irrecuperable" con la dirección local del PSOE

La exalcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, renunciará a su acta de concejal por problemas con la dirección local del PSOE, "una pérdida de confianza gradual, pero cada vez más profunda e irrecuperable".

Arbesú, alcaldesa del concejo entre 2019 y la pasada semana, obtuvo en las últimas elecciones municipales 7 concejales, siendo superada por la candidatura de Convocatoria por Langreo (IU-Más País-IAS), que encabezada por el nuevo alcalde Roberto García, tuvo 8 ediles. "Estaba dispuesta a seguir trabajando por el concejo y por las ideas y los proyectos socialistas en el interior del Ayuntamiento, y encabezar una oposición exigente pero justa". Sin embargo, explica Carmen Arbesú en una carta enviada a la militancia del PSOE en Langreo, "diversas circunstancias se interponen en el camino hacia ese objetivo, y para evitar que se agraven, he decidido presentar mi renuncia al acta de concejala".

La exregidora explica en la misiva sus motivos a los afiliados. "Las razones que me llevan a tal decisión tienen que ver con una pérdida de confianza gradual, pero cada vez más profunda e irrecuperable, con la dirección local de nuestro partido en Langreo. La gota que colma el vaso es la organización del nuevo grupo municipal, que me relega sin consultarme y hace parecer que me oculto de los vecinos y me desentiendo de la marcha del Ayuntamiento. Como si solo me interesara el cargo de alcaldesa y no el futuro del concejo. No es así", subraya Arbesú en la carta.

"Llevo muchos años (33) militando en este partido", añade Carmen Arbesú, "y creo que está más que demostrado que antepongo hacer el trabajo a otras cuestiones. Pero ahora se han cruzado demasiadas líneas para seguir aguantando el silencio". Por este motivo, la pérdida de confianza con la ejecutiva local -que encabeza el secretario general en Langreo, Gregorio Lora- "he decidido renunciar a mi acta y dejar el Ayuntamiento". No abandona el PSOE, que "sigue siendo mi partido, el proyecto en el que creo y milito y para el que deseo todos los éxitos. No tengo problema alguno con el PSOE, tengo asumidos sus valores, las ideas y los comportamientos de los socialistas".

Añade la exalcaldesa langreana que "seguiré en Langreo, accesible para todos y todas". Muestra su orgullo por el trabajo realizado en cuatro años en el gobierno local, "ha significado para mí un orgullo ser una de las cabezas visibles del PSOE en Langreo, primero como candidata a la Alcaldía y más tarde, una vez conseguida la confianza de la ciudadanía, como alcaldesa del concejo". Concluye la carta con un "muchas gracias por todos estos años y por todos los apoyos que sentí a lo largo de ellos".

Tal y como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA, la relación entre la que era alcaldesa de Langreo y la dirección local del partido no era la mejor. Las tensiones se dejaron notar en la elaboración de la lista electoral, y acabaron pro aflorar tras la derrota electoral (ajustada, por 219 votos). Un análisis pormenorizado de los resultados revelaba dos datos llamativos: los votos nulos se duplicaron y la victoria de IU se fraguó en Sama, un distrito "discriminado" por el actual gobierno local, según algunas voces, y en el que los socialistas habían vencido con autoridad en las elecciones anteriores. Según pudo saber este diario, la dirección local echaba en cara a la regidora "ir por libre" sin contar con el partido. Les molestó, por ejemplo, enterarse por la prensa de alguno de los proyectos impulsados desde la Alcaldía para Langreo. Incluso llegó a presentarse una queja ante la FSA para que mediara. Desde el gobierno local tampoco faltaron los reproches. Achacaban a la dirección local "no apoyar" lo suficiente a la Alcaldesa, tanto a lo largo del mandato como en la campaña electoral.