Vivir el infierno del alcoholismo: "Bebes para no acordarte de que te sientes una basura"

Dice ella que no sabía vivir sin una copa. Si estaba alegre, brindaba con vino. Para la pena, abría una cerveza. Cuando le cojeaba el alma, se agarraba a la "muleta" del alcohol.

Él empezó a beber a los trece años. Cuando llegó a los treinta, casado y con un hijo, su vida era "la locura". Salía cada noche, consumía "fiado" en los bares. Ya no entendía de minutos ni de euros, todo lo medía en copas.

Él y ella tienen nombre. Pero no pueden darlo. Es una de las normas de Alcohólicos Anónimos, la entidad que -coinciden los dos- les ha salvado la vida. Compartieron su historia en el 54.º aniversario de la entidad en Langreo. Un acto al que acudió el alcalde, Roberto García (IU), el jefe del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ribadesella, José María Santamarina, y el gerente del área sanitaria del Nalón (nombrada área sanitaria VIII), Bernabé Fernández. Éste último ofreció datos nada alentadores: en el último año, el hospital de Riaño atendió el ingreso de 31 personas por intoxicaciones o abstinencia.

Volvemos a ella. Sentada en el sofá, y pensando: "No pasa nada por una copa un día". Pero la copa eran muchas y los días eran todos. "Siempre encontraba una razón para beber, sinceramente", afirma. Si algo salía mal, si estaba contenta. Si tenía mucho que hacer, si tenía el día libre. Todo, absolutamente todo, lo llenaba de alcohol: "Era una 'muleta' que tenía yo en la vida, era en lo que me apoyaba".

Hasta que se dio cuenta de que esa "muleta" le había quitado todo lo demás. Que la había apartado de su familia. Lo peor: la había alejado de su hija. Y por eso, acudió a Alcohólicos Anónimos. "Al principio pensaba 'hombre, claro... me van a ayudar a mí cuatro borrachos'". Pero no encontró esos "cuatro borrachos". Encontró una esperanza de salir.

Y se agarró a ella. Se acabaron las noches en blanco, las mañanas de manos temblorosas. "El otro día, me dijo mi hija si quería ir con ella y con una amiga a la playa. Me emocioné muchísimo. Yo, antes de dejarlo, pensaba que todos tenían una vida como la que yo tenía cuando vivía. Una vida en la que los demás no cuentan contigo porque no pueden contar".

Una vida nueva. Es lo que muchos encuentran en Alcohólicos Anónimos. Otro miembro de Alcohólicos Anónimos, encargado de presentar el acto, afirmó que solo hay una requisito para el acceso a la entidad: querer dejar la bebida. Hay algunas normas que nunca rompen. "No podemos decir el nombre a los medios ni mostrar nuestra cara, tampoco podemos desvelar el nombre de otra persona que acuda a la entidad", explicó.

"Una locura"

Y el otro relato de la tarde, el de él. El de un hombre que primero fue un chaval al que no le gustaba estudiar. "Mi madre, que tenía que ser madre y padre, me dijo que tenía que trabajar en el bar". Y entonces, apenas un niño, descubrió un mundo que le gustaba: "Tenía todo lo que quería. Tenía dinero y todo el alcohol al alcance, estaba encantado". Y de ahí a salir cada noche. "Cada vez me encontraba mejor, más aceptado". Hasta que descubrió que aquel mundo, el que tanto le había gustado, en realidad era un infierno. "Ya me levantaba temblando y me agarraba a la botella".

Conoció a una chica y se enamoró. Tenía treinta años. "Decidimos tener un hijo y ya me dije que tenía que cambiar, que tenía que buscarme un trabajo y dejar de salir". Pero se sintió atado, y aquello terminó en "una locura". Le pidió el divorcio a su mujer, a pesar de que ella quería arreglarlo. "Salía y bebía. Arañaba perres de donde podía, pedía prestado y que me fiaran en los bares". "Al final, bebía para no acordarme de que me sentía una basura. Bueno, una mierda hablando en plata".

Si le daban veinte euros, los contaba en cervezas. "Una de las peores borracheras que recuerdo, no sé si fue la última gorda que tuve, fue un día que me desperté sin saber dónde había dejado el coche". Pidió a un vecino que lo llevara a buscarlo, por favor. "Ese vecino me dijo que tenía que cambiar, que me veía debajo de un puente". Llegó a Alcohólicos Anónimos y conoció a personas que lo estaban consiguiendo. "Les dije que mi madre se iba a poner muy contenta, pero me respondieron que el primer paso era querer dejarlo por mí; no por nadie más". "Ahora me siento libre".

Hospital

Con bienestar emocional y también con mejor salud física. Bernabé Fernández destacó que no hay cantidad de alcohol "inofensiva". Tiene efectos nocivos en el hígado y otros órganos, puede contribuir a la obesidad y a la diabetes; entre otras muchas dolencias. Entre los treinta y un ingresos derivados directamente del consumo de alcohol -sin tener en cuenta dolencias en el hígado u otras patologías asociadas-, había una persona de trece años. La mayor tenía 78 años, y la edad media fue de 48 años. El doctor destacó la "aceptación social" de esta droga, un problema añadido para las personas que sufren adicción.

Un problema al que no da la espalda el Ayuntamiento. El regidor Roberto García destacó el trabajo de Alcohólicos Anónimos y llamó la atención sobre la "valentía" de todos los que deciden dar el paso de abandonar el alcoholismo. "Hay que ser muy valiente para reconocer las miserias propias, pero es el primer paso para cambiar". "Para mí, sois héroes", añadió.

Los que deciden cambiar y los que aguantan en el entorno. Alcohólicos Anónimos en Langreo cuenta con grupos de apoyo para familiares. Pueden acudir siempre, aunque las personas con la adicción no estén dispuestas a dejarla. Sobrecogedor fue el relato de otra mujer que intervino en el acto. Vivía con dos familiares alcohólicos, ella nunca consumió. "Finalmente, tuve que separarme de estas personas. Me dolió mucho, como si me arrancaran el alma, pero tenía que salvarme".