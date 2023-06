«El Credine no es un hospital, diseñamos programas para mejorar la calidad de vida de personas en toda España»

Marta Pravia lleva un mes al frente del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), en Langreo. Se estrenó como directora poco antes de las elecciones municipales en las que volvió a ser elegida concejala por IU en Grado, donde forma parte del equipo de gobierno. No es nuevo, lleva 16 años en el Ayuntamiento moscón, una tarea que nunca ha sido impedimento para desarrollar su carrera profesional. Nunca ha querido estar liberada y dedicarse exclusivamente a la política. Ha estado durante 15 años al frente de una residencia de mayores privada en Grado y antes de incorporarse al Credine era psicóloga en el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Pando, en Langreo. Afronta un reto importante, poner en marcha un equipamiento cargado de lastres, de retrasos y de frustraciones. Lo que inicialmente iba a ser un hospital de parapléjicos ha pasado a ser otra cosa. En esta entrevista, la primera que concede desde su llegada al cargo, la directora del Credine explica en qué consiste la instalación, su situación actual y parte de sus proyectos de futuro.

–¿Cómo está el Credine?

–En vías de desarrollo, pero los resultados no los vamos a ver en uno o dos meses, hay que licitar contratos públicos siguiendo la legalidad y eso lleva tiempo.

–El más urgente es el de transporte para poder traer a los usuarios.

–Hemos creado la plaza de conductor, vamos a tener un adscrito al centro, que es muy importante. A partir de ahí hay que hacer una planificación de la necesidad real de transporte que va a tener el centro y así hacer una licitación grande. Estamos haciendo esa planificación de necesidades para luego sacarlo a licitación, está en estudio porque es un contrato complejo. Hay que planificar muy bien las rutas.

–La consejería de Bienestar del Principado dijo en abril que el problema del transporte se solucionaría en mayo-junio.

–Estamos a la espera a ver en qué queda. Hemos tenido unas elecciones y eso afecta a todas las administraciones. Y ahora vamos a tener otras, si hay cambio de gobierno se verán afectados los equipos de los que dependemos. Con el Principado hubo muchas reuniones antes de las elecciones pero todo lo que se habló no se pudo tramitar.

–¿Pero ha habido algunos avances?

–Se están licitando contratos. Cuando llegué me encontré que algunas tramitaciones tenían problemas en intervención. Llevo solo un mes. Estamos haciendo labores de planificación presupuestaria y de servicios, hay que hacerlo a largo plazo. No puedes decir vamos a echarlo a andar en un mes sea como sea porque luego vienen los problemas.

Nuestro trabajo sirve de modelo de atención a gente con discapacidad neurológica de toda España

–¿Cuántos usuarios tiene el centro?

–Ahora mismo son 13 y hay otros cuatro en espera. En espera porque lo han pedido ellos para acabar su rehabilitación y otras cuestiones. Esos 13 no son los mismos con los que empezamos. Nosotros trabajamos con programas temporales, la gente empieza, termina su programa y empieza otra persona. Sacamos programas y ofertamos plazas dentro de esos planes.

–¿Y trabajadores, cuántos tienen?

–Hay varios de baja y no se sustituyen porque por las ratios no se necesitan. Ahora mismo tenemos una trabajadora social, tres enfermeros, una logopeda. De las once auxiliares de enfermería de la oferta pública de empleo están trabajando siete. Además hay dos terapeutas ocupacionales, cuatro personas en administración, donde la administradora también está de baja, y yo. Llegué con varias bajas de larga duración en el equipo.

–¿A cuántos usuarios se podrá llegar a atender?

–La idea es crecer poco a poco. El centro tiene dos patas, una parte asistencial que tiene que ir creciendo. Cuando tengamos restauración el centro de día podrá duplicar la capacidad. En ese momento también podremos iniciar la atención en el área residencial. No serán estancias permanentes, en muchos centros se están haciendo de lunes a viernes de manera que el paciente no se desvincula de su entorno. Ahora mismo solo funciona la atención ambulatoria con estancia diurna porque para ofrecer más horas hace falta el contrato de restauración, la gente necesita comer. En residencial no hay nadie hasta que no tengamos esos servicios.

–¿Cuándo?

–Las licitaciones públicas no se resuelven de un día para otro. También podríamos pedir un catering rápido pero no estaríamos ofreciendo un servicio de calidad. Los contratos hay que hacerlos bien para el futuro, no poner parches, que en mi opinión se hace mucho y los resultados son muy malos.

–Transporte y restauración, ¿qué más?

–Se está preparando también la licitación del contrato de recepción. En resumen, recepción está en licitación, transporte se está estudiando la ruta y en restauración se ha iniciado pero no se ha publicado.

El espíritu es investigar, para luego aplicar los resultados a la autonomía del paciente

–¿Plazos o fechas?

–Si le pregunta a alguien optimista y que ve el mundo color de rosa igual le dice que este tipo de contratos se resuelven en seis meses. Yo llevo muchos años en política y le digo que tardan más.

–Hemos hablado de la parte asistencial, también está la investigación.

–En realidad no se puede llamar asistencial porque las competencias asistenciales están transferidas al Principado y este centro es del Imserso. Lo puramente asistencial es competencia autonómica, en los centros de referencia estatal lo que hacemos son programas de promoción de la autonomía personal basados en formas innovadoras. Esto no es un hospital de rehabilitación ni una residencia. El Programa Integral para la Promoción de la Autonomía Personal (PIPAP) que estamos haciendo es totalmente distinto. Nosotros funcionamos con programas enfocados a la mejora de la calidad de vida y la funcionalidad pero no son básicamente sanitarios ni asistenciales.

–¿Y la investigación?

–Esta semana me reúno con el vicerrector. Tengo mucho interés en que empiece a funcionar esa pata de la investigación porque hay una necesidad inmensa. Cuando se piensa en el Credine, por las altas expectativas que se generaron al principio, todo el mundo piensa solo en un centro asistencial, solo se valora cuántas camas se van a ocupar, y se nos olvida la otra parte, la investigación, que en un centro de referencia estatal es básico, es su espíritu. Su espíritu es investigar para luego aplicar intervenciones innovadoras dirigidas a la promoción de la autonomía, que de verdad mejoren la calidad de vida. Los que hemos estado muchos años en residencias y mantenemos un poco de humanidad sabemos que hay mucho que cambiar. Lo sabíamos antes, pero la pandemia nos echó una jarra de agua fría en la cara.

–El nuevo alcalde de Langreo, que es de su partido, por cierto, fue uno de los impulsores de la activa plataforma por el hospital de parapléjicos.

–Vamos a tener un problema con las expectativas que se generaron al principio. Las expectativas se generan cuando alguien dice o promete algo, no nacen del cielo, pero ahora tenemos un problema grave porque esto no es un hospital de parapléjicos ni va a serlo nunca.

–¿Cómo es su relación con el Ayuntamiento?

–Aún no me he reunido con la nueva corporación. Las expectativas que tienen van a suponer un problema. Me pasó con Cocemfe. Yo no voy a mentir en una reunión y ellos se quedaron frustrados en algunos sentidos porque no oyen lo que quieren oír, lo que han oído en otros momentos. Se acuerdan de lo que se contó hace 15 años, cuando se hablaba de un centro de parapléjicos de asistencia casi sanitaria, porque se hablaba de un hospital. Ese esquema sigue en la cabeza y va a costar muchísimo romperlo. Va a llevar trabajo, enfados y frustraciones. Deberíamos tener una pizca de optimismo. Como psicóloga aplico la aceptación y compromiso, aceptar las perdidas y lo que no puedes arreglar y pelear por lo que puedes tener. A la gente le suele costar y aquí va a costar bastante. Hay muchas cosas que se pueden hacer juntos, formación, asesoramiento, programas. Insisto, lo que no voy a hacer es mentir y decir que aquí se va a hacer una cosa distinta. Hay que aceptar que no se hizo ese hospital de parapléjicos, se hizo un centro de referencia estatal. En lo que deberíamos coincidir todos es en el crecimiento del centro entendiendo lo que es.

–¿Y qué es el Credine?

–Un centro de referencia estatal para enfermos con discapacidades neurológicas. Que puede llegar a ser más diverso de lo que se pensaba en un inicio. Lo hemos visto con el primer programa que en principio era para personas con ictus y lo hemos abierto a personas con cualquier daño cerebral adquirido, a cualquier discapacidad neurológica que se pueda beneficiar del programa. Actuamos para adaptar a esta gente a una nueva vida, con esa discapacidad, con la mayor funcionalidad posible, trabajando también el duelo, que tras una discapacidad adquirida también hay un duelo.

–¿Cómo ve el centro en el futuro?

–De manera distinta a la que esperan los demás. Pero espero que termite resultando ilusionante. Cuando se tienen unas expectativas y te cambian lo que va a llegar, todo el mundo se frustra. Espero que cuando se vaya viendo lo que se puede hacer aquí seamos capaces de recuperar un poco esa ilusión, aunque al final se otra cosas distinta a lo que se esperaba.

–Si se hubiese contado desde el principio lo que se iba a hacer en realidad…

–Se generaron unas expectativas que no eran. Había un movimiento reivindicativo potente, y yo estoy a favor de los movimientos reivindicativos, pero se les quiso dar algo y lo que se les dio no coincidía con lo que ellos pedían. Pero de todos modos, es la leche tener un centro de referencia estatal en Langreo, es la leche tenerlo no solo en Langreo sino en Asturias.

–¿Y qué es un centro de referencia estatal?

–Solo se piensa en lo asistencial, que si aquí va a venir gente de Badajoz o de otras partes de España para ser atendidos, seguramente al final eso no pasará mucho. Podrían venir, pero el sentido de que sea centro de referencia estatal es que la investigación, la formación, las líneas de trabajo que se hacen aquí sirvan de asistencia para dar modelos de intervención a otros centros. Lo modelos de atención a personas con discapacidad neurológica para toda España se van a hacer aquí, igual que en Salamanca está el centro de referencia sobre Alzhéimer que da asistencia y formación a toda España.

–¿No hay otro centro como este en el país?

–No. Hay uno en Madrid pero centrado en el ictus. Mira sin en el Imserso han sido optimistas con Asturias que además del daño cerebral adquirido trabajaremos con lesiones medulares, con enfermedades progresivas, el campo es inmenso y todos los protocolos de atención a esas patologías en España saldrán de Langreo. Esa es la parte de la que nadie habla, de que somos un centro de referencia estatal. Yo quería trabajar en un centro así y estaba dispuesta a irme de Asturias. Había colaborado con el Imserso y el modelo de atención me parece el futuro. Cuando esto esté funcionando va a llamar mucho la atención, el equipo es muy grande y eso no va a ser meramente asistencial, es mucho más.

«Espero que se recobre la ilusión, un centro de referencia es la leche»

–¿Cuándo llegue ese día, cuántos trabajadores y cuantos usuarios habrá en estas instalaciones?

–Me pide jugar a la quiniela, tenemos unas elecciones en julio. El espacio es grande, pero la zona asistencial, que cuando se edificó se pensaba que iba a dar mucho servicio, con las nuevas líneas de atención que requieren que las unidades convivenciales sean de un cierto tamaño, no vamos a ir tan sobrados. Aún sí, esto no consiste en abrir plazas y empezar a meter gente. Hay que pensar en programas. Hemos tenido una reunión con Cocemfe para ver qué programas podemos poner en marcha que ellos necesiten. Lo que planteamos es programa determinado para atender a una población concreta, y dentro de ese programa sacamos unas plazas. Los programas pueden ser de 3 a 18 meses. Cuando diseñamos un programa, es el usuario y su familia quienes se ponen los objetivos, quiero poder coger el autobús, ir a la compra, subir o bajar escaleras, recuperar el lenguaje. Trabajamos en esos objetivos, en darle al paciente medios, apoyos o rehabilitación y cuando los consigue, termina. Eso es más importante que el número de plazas, que parece que siempre estamos pensando en una residencia y no tiene nada que ver.

–¿Cuánto programas de ese tipo podrán funcionar a la vez?

–Me gustaría que fuesen tres, pero llevo aquí un mes.

–Y necesita dinero.

–Evidentemente. Pero no hay que pensar que en el Credine hay falta de apuesta económica. Tiene unos gastos grandes y hay que rediseñar un presupuesto para 2024 teniendo en cuenta los servicios reales que se necesitan una vez que se echa a andar. Hay que hacerlo de manera eficaz, esto no puede ser un grifo que pierda dinero.

–¿Qué presupuesto maneja?

–Como Credine no tenemos presupuesto propio, no tenemos competencias delegadas, ninguna entidad bancaria ofertó una cuenta para el Credine. El dinero sale todo de las cajas del Imserso. Evidentemente sí que sé lo que cuentas las cosas. La idea es tener ese presupuesto propio cuanto antes porque ahora todo tiene que pasar por Madrid. y eso supone más burocracia. El Imserso nos marcará las líneas básicas pero tendremos autonomía para desarrollar nuestros programas.

–Burocracia es sinónimo de más retrasos.

–No quiero valorar los retrasos que ha habido. Entiendo el enfado, pero si nos quedamos todos así, malo.