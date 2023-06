IU de Lena "salva" dos puestos de confianza con el apoyo del PP, que acapara los órganos colegiados

Polémica en el pleno de organización de Lena. Izquierda Unida -que sustenta el gobierno local en mayoría simple- ha "salvado" sus dos puestos de confianza, secretaria y comunicación, con el apoyo del PP. Los populares, por primera vez en la democracia, acapararán toda la representación de la oposición en los órganos colegiados que incluyen, entre otros, la junta rectora de Las Ubiñas y el patronato de la residencia Canuto Hevia.

Compromisu por Lena, grupo formado por concejales que gobernaron en el anterior mandato con IU, y PSOE criticaron la "falta de representación" de sus grupos en los citados órganos. Además, consideran que es "suficiente" con un único puesto de confianza. En cuanto a las liberaciones, por ahora, solo se ha asignado sueldo y dedicación a la alcaldesa, Gema Álvarez, aunque está previsto liberar también al vicealcalde, Roberto Campomanes.

Serán, por tanto, dos liberaciones y dos cargos de confianza. La Alcaldesa tendrá un sueldo bruto anual de 46.881 euros, prácticamente el mismo que en el anterior mandato. Los dos cargos de confianza tendrán una asignación total de algo más de 54.000 euros. El PSOE presentó una enmienda a la propuesta de los nombramientos. La portavoz de la formación, Dolores Martínez, leyó la propuesta: un único cargo de confianza, a costa de perder el puesto de comunicación. "Consideramos que es una función de la que podemos prescindir". Apoyó sus argumentos, además, en la población del concejo: según el INE, hay 10.429 vecinos; justo al límite de permitir el nombramiento de dos cargos de confianza (por debajo de 10.000 solo se permite uno).

Compromisu apoyó la enmienda. Según el portavoz del grupo, Agripino Pérez, "tras la experiencia de los últimos cuatro años; no es un cargo imprescindible para un municipio como Lena". Palabras a las que replicó la Alcaldesa: "No permitiré que se ponga en tela de juicio el trabajo de ningún trabajador ni trabajadora de este Ayuntamiento. Parece mentira para Compromisu, que ha visto trabajar a esta persona". Pérez concluyó, rotundo, que "no se trata de un trabajador o una trabajadora; se trata del puesto en sí".

Representación

Los dos concejales del PP zanjaron la polémica con su voto: a favor de los dos cargos de confianza. El portavoz, Fernando Secades, destacó que "se trata de una decisión del gobierno local que está dentro de la ley". Porque, sobre el número de habitantes, Gema Álvarez dejó claro que se harán los cambios que correspondan cuando así lo indique el balance del INE. De momento, Lena está por encima de ese límite de los 10.000 vecinos.

Los ánimos estaban ya caldeados, pero la polémica no había hecho más que empezar. El punto más "conflictivo" del pleno fue la asignación de las representaciones en los órganos colegiados. El PP estará presente en todas las juntas con presencia de gobierno y oposición. Se trata de la junta ganadera, los patronatos de la Fundación Ronzón y Canuto Hevia, la junta local de seguridad -en la que se incluye también a un concejal del PSOE- y Cogersa. La Alcaldesa justificó la falta de representación de PSOE y Compromisu en la confianza, que ha depositado en el PP tras las negociaciones.

"Era hora de que estuviéramos presentes en estos órganos porque, hasta ahora, no se había contado con nosotros", apuntó Ramón María Marinero, portavoz adjunto del PP. Para Compromisu es "inédito" que no se tenga en cuenta la representatividad que se escogió en las urnas. El PSOE propuso que se renegociara esta distribución, extremo que no aceptaron desde IU y PP.