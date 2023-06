«Dejar la lucha, nunca": el consejo de Anita Sirgo a los 93 años al dar nombre al centro social de Lada

El centro social de Lada era un hervidero. Banderas tricolor al viento, pancartas del sindicato Comisiones Obreras. En un momento dado, ovación, más de doscientas personas dejándose las manos aplaudiendo. Fotografías, felicitaciones, abrazos, alguna lágrima. El motivo: el homenaje organizado por CC OO a la histórica militante comunista y del sindicato Anita Sirgo, de 93 años, símbolo de la represión franquista durante las huelgas mineras, cuando fue torturada. Y un mensaje: «No hay que dejar la lucha, nunca, hay que pelear por los derechos, por las pensiones, ahora más, visto el panorama que viene, esos de Vox», dijo entre fuertes aplausos.

En el acto, en el que se descubrió una placa con la cual Sirgo da nombre al centro social de Lada, el distrito langreano donde siempre ha vivido, estuvieron los secretarios generales de CC OO de Asturias, del Nalón y de Pensionistas , José Manuel Zapico, Esther Barbón y José María Gómez, respectivamente. También el alcalde de Langreo, Roberto García, el exalcalde, Jesús Sánchez, el coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico y la consejera de Derechos Sociales del Principado, Melania Álvarez.

Antes de las intervenciones hubo momentos emocionantes. Uno de ellos, el abrazo entre Anita Sirgo y otra leyenda de la lucha antifranquista, en este caso en las filas socialistas, Ángeles Flórez, «Maricuela», que sus 104 años no quiso perderse el homenaje «a una gran amiga». Durante todo el acto, Sirgo fue hablando con los asistentes, como siempre, sin pelos en la lengua. «Gracias a todos los que estáis aquí, a quienes sois de Comisiones, y quien no lo sois», indicó la histórica militante, que dio un aviso desde su silla de ruedas: «Cuando haya que salir a protestar, venid y avisadme. Iré con vosotros donde haga falta», afirmó una Anita Sirgo «loca de contenta» por el acto, «cómo no voy a querer a esta gente».

Esther Barbón explicó cómo la idea partió desde la Federación de Pensionistas, siendo recogida por CC OO del Nalón. Agradeció la colaboración a la consejera por «la rapidez con la que se actuó, el apoyo de Melania Álvarez ha sido fundamental» para que Anita Sirgo dé nombre al centro social.