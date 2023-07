Muere tras volcar con su todoterreno y rodar más de 100 metros en los montes de Orillés, en Aller

Un vecino de la parroquia allerana de Serrapio falleció a última hora de la tarde del viernes tras sufrir un aparatoso accidente cuando descendía con su todoterreno por una pista ganadera situada por encima de la localidad de Orillés. El vehículo se salió de la pendiente calzada y rodó monte abajo por espacio de más de cien metros, hasta quedar frenado por la maleza cerca ya de una segunda pista ubicada por debajo de la primera. En un momento del trayecto, Arturo Díaz Velasco, de 76 años, salió despedido del coche, quedando el cuerpo oculto entre la abundante vegetación. El cadáver no se encontró hasta las cinco de la madruga, tras una intensa y tensa búsqueda en la que participaron los vecinos junto a la Guardia Civil.

Arturo Díaz Velasco era un vecino muy conocido y apreciado en Serrapio, aunque desde hacía mucho tiempo residía en Llanera. Nació en el pequeño pueblo de El Casar y tenía una pequeña cabaña por encima de Orillés, en la zona conocida como El Repelexe. "Le gustaba pasar tiempo en la finca en compañía de un familiar de pueblo". El viernes acudió solo. Su mujer, al ver que tardaba en regresar más de lo normal, se puso en contacto con el citado allegado. Alarmados, avisaron a otro vecino de la zona. Así comenzó una búsqueda que se complicó al caer la noche. Costó mucho encontrar el vehículo.

El rastreo

Al no encontrarse el coche en los accesos a la cabaña, se buscó también por la zona alta del monte, ya lindando con el valle de Turón. Finalmente, el vecino que guio en todo momento a la Guardia Civil encontró una zona en la que se apreciaba "que los felechos estaban aplastados". Primero encontraron el coche. Todo indica que bajó dando vueltas más de cien metros. Quedó destrozado. Arturo Díaz no estaba en su interior. Un buen rato después, encontraron su cuerpo a medio camino entre la pista forestal por la que circulaba y el lugar en que se encontró el coche. Se sobreentiende que en momento de la caída salió despedido del vehículo, un todoterreno antiguo de fabricación rusa.

Arturo Díaz era una persona muy conocida y querida en el concejo Aller. "Desde el ayuntamiento lamentamos mucho el fallecimiento de este vecino, que era muy apreciado en la zona", señala el alcalde, Juan Carlos Iglesias. "Era un hombre amable y muy agradable en el trato", explican vecinos que le conocían desde pequeño. Trabajó como ingeniero de minas en Hunosa y, aunque acudía con enorme frecuencia a Serrapio para disfrutar de su cabaña, desarrolló buena parte de su vida en Llanera, donde residía. "No entendemos lo que pudo pasar. Era muy prudente al volante y esa zona no presenta aparentes complicaciones. Además la conocía perfectamente. Ha sido una terrible desgracia y no hay que darle más vueltas", apuntan en el pueblo.

Arturo Díaz Velasco será despedido mañana domingo en la tanatorio de Los Arenales, en Oviedo.