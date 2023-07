Aller suma una segunda trabajadora social para dar servicio a 10.000 vecinos

Una trabajadora social para 10.000 vecinos. Esa es la realidad en la que viven los ciudadanos del concejo de Aller, y que en unos días será corregida, tal y como prometió el Gobierno local hace unos meses. Una nueva trabajadora se incorporará en los próximos días, una vez que el Ayuntamiento solicitase al Principado una profesional de la bolsa para cubrir la plaza de la oferta pública de empleo que lanzó recientemente. Sin embargo, el PP, que este mandato tiene dos concejales en el Consistorio, ha querido denunciar la situación, exigiendo más personal para el área de Servicios Sociales.

"La radiografía del concejo presenta una pirámide poblacional envejecida, lo que da más valor si cabe a esta petición", alegan los conservadores. Desde el grupo municipal apuntaron que "hace años el Centro Municipal de Servicios Sociales contaba con dos trabajadoras, pero durante todo el mandato anterior ya hubo una solamente, con la carga de trabajo que eso supone".

Así las cosas, el PP exige que el Ayuntamiento "haga caso al Colegio Profesional de Trabajadores Sociales del Principado de Asturias". "Sara Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, señaló en los últimos días a Aller como uno de los concejos preocupantes, donde hay una sola trabajadora social para atender a más de diez mil habitantes", aseguraron en el PP.

Los conservadores opinan que desde el Ayuntamiento "debe darse calidad asistencial a nuestros mayores, con una atención cercana y rápida, poniendo a su disposición los recursos personales y materiales que sean necesarios". Nieves Díaz, portavoz del Grupo municipal del PP allerano, añade: "En la anterior legislatura, el PSOE nos rechazó un proyecto de acompañamiento a nuestros mayores solamente porque la propuesta iba bajo las siglas PP, ya que en otros municipios el PSOE lo está llevando a cabo". "En ese programa de acompañamiento se cumplía con lo que nos pide el Colegio de Trabajadoras Sociales, acompañar a nuestros mayores en el envejecimiento en su casa, en sus pueblos, en su entorno habitual, sin desplazarlos a otros entornos que no identifiquen como su hogar", continúan los conservadores. "Es necesario que nuestros mayores reciban cuidados en casa, porque fomenta su confianza y autonomía , por ser un entorno conocido y que ellos dominan", explican desde el PP de Aller.

El alcalde, Juan Carlos Iglesias, no tardó en salir al paso de las declaraciones de la portavoz popular. "No saben en que realidad viven y no se enteran de nada, algo que les pasa porque el año pasado dejaron de ir a las comisiones donde se trataban estos temas, o no apoyaron la regularización de plazas de funcionarios, donde ya se preveía la incorporación de una trabajadora social más", dijo el regidor. El Juan Carlos Iglesias explicó que en los próximos días el Ayuntamiento incorporará a una segunda trabajadora social, tras solicitar a la bolsa del Principado una candidata que cubriera la plaza, al carecer el Ayuntamiento de bolsa propia.

"Es una evidencia que estamos apostando por los servicios sociales, y prueba de ello es que, entre otras cosas, hemos dejado a cero la lista de espera de ayuda a domicilio, igual que la de la teleasistencia, donde hemos invertido fondos del propio ayuntamiento para que todos los vecinos y vecinas que lo necesitasen, pudieran acceder a este servicio que consideramos tan importante para la población más vulnerable".