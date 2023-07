Arturo Díaz dejó la vida a pocos metros de la cabaña que llevaba 15 años arreglando

"La cabaña se había convertido en una parte muy importante de su vida y tenía una gran ilusión por culminar el trabajo que había empezado hacía más de 15 años". Las palabras son de los familiares de Arturo Díaz Velasco, el allerano de 75 años que el pasado viernes de madrugada perdía la vida en un accidente de tráfico cuando bajaba de llevar material a la pequeña choza que estaba dejando "casi como un chalet" con sus propias manos. Con toda la familia abatida, empezando por su mujer Esther, sus hijas Esther y Paula Díaz –la primera de ellas directora general de Infraestructuras del Principado–, junto a sus hermanos, cuñados y yernos, también hubo tiempo para esbozar una sonrisa recordando "el carácter afable, educado y llano" de este ingeniero de Hunosa, que había trabajado, entre otros, en el pozo María Luisa.

Arturo Díaz Velasco sufrió en la tarde noche del viernes un accidente cuando bajaba de dejar material en la cabaña que tenía por encima de la localidad de Orillés. Al ver que no llegaba a casa, su mujer se puso en contacto con un amigo de la zona, y fue entonces cuando comenzaron la búsqueda. No se encontró el vehículo, que había caído unos 100 metros ladera abajo, hasta bien entrada la noche. Fue un vecino de la zona que rastreaba el terreno junto a la Guardia Civil el primero en divisar el vehículo. Pero Arturo Díaz no estaba dentro. De madrugada aparecía el cuerpo sin vida del hombre, que había salido despedido del todoterreno que conducía. "No nos podemos explicar que pudo pasar, porque era una carretera que en los últimos quince años subía y bajaba como mínimo dos o tres veces por semana", explicaban sus familiares en el tanatorio de Los Arenales, en Oviedo, donde eran velados sus restos mortales.

Un tanatorio por el que varios miembros del gobierno del Principado y del PSOE se acercaron para acompañar a la familia y, especialmente, tanto a la hija del fallecido, la directora general de Infraestructuras, Esther Díaz, como a su marido, el diputado socialista en la Junta General, René Suárez. Muchos allegados quisieron mostrar su cariño y su respaldo para ayudar sobrellevar la pérdida.

Arturo Díaz Velasco había nacido en el pueblo de El Casar, muy cerca de Serrapio y de la zona conocida como El Repelexe, donde tenía la cabaña. Rehabilitarla se había convertido en su gran afición desde hace más de tres lustros. En 2007, un incendio arrasó la construcción que había heredado de su madre tres años antes. Fue entonces cuando este ingeniero, que había hecho su vida en el concejo de Llanera, decidió que quería convertir aquel espacio pasto de las llamas en un refugio familiar. Poco a poco fue trabajando en la estructura, en el entorno. "Iba a su ritmo, le daba igual poner una piedra un día y otro poner seis. Lo que quería era dejar la cabaña a su gusto", explicaban sus familiares.

El entorno en el que Arturo Díaz perdió la vida, fue, paradójicamente, el que le hacía tremendamente feliz en los últimos años. Porque allí no solo trabajó para arreglar la cabaña, en la que entre otras cosas, ya había construido una pequeña fuente y había colocado un ojo de buey. Sino que también acumulaba momentos familiares.

En ese enclave idílico, "desde el que se ve todo el valle", Arturo Díaz perdió la vida. Pero también acumuló horas y horas no solo de trabajo por restaurar ese tesoro de la familia, sino también momentos especiales de confraternización con familiares, amigos y vecinos. "Recuerdo cuando íbamos a recoger arándanos y luego dirigía la elaboración de la mermelada. Había que echarle las cantidades exactas que él quería", rememoraban sus allegados.

Tras una breve ceremonia en el tanatorio, a las cinco de la tarde, los restos mortales de Arturo Díaz Velasco eran incinerados. Un fatal accidente segó la vida de este afable hombre. Sus manos ya no instalarán las tuberías que subía a la cabaña. Pero su legado quedará siempre en el recuerdo de su familia y vecinos.