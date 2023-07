Un viaje a través del estómago

Hacer cola tiene sus ventajas, pues en ocasiones se escuchan comentarios jugosos, confidencias imprevistas y hasta en época preelectoral como esta puede servir para atisbar el color del tinte político que cada cual se echa al pelo.

A medida que una mujer se dirigía a otras dos mientras yo aguardaba mi turno en un supermercado, me iba resultando fácil recordar las palabras de un profesor de Historia que decía que en todas las épocas había habido revoluciones pero que todas habían tenido un denominador común: la falta de comida. Lo que inevitablemente nos conducía hasta una porción del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino, y que cuando está a medio llenar o casi vacío anticipa que por la boca del estómago surgirán las peores pesadillas.

El tema era la subida de precios –treinta céntimos en este caso en un producto de charcutería–, y, cómo no, en su opinión el reparto de culpas recaía inevitablemente en un gobierno que era el causante de todos los estropicios del mercado. No faltaron, a partir de este momento, los incrementos en carnes, pescados, embutidos y resto de mobiliario comestible, hasta que, finalizado el inventario de bienes fungibles, trasladó su protesta hasta el alza de las hipotecas, y menos mal que en estas le llegó el turno de pasar por caja, pues, de lo contrario, hasta del asesinato de Julio César hubieran tenido la culpa nuestros gobernantes.

Cuando la mujer pasó por mi lado me saludó, ya que nos conocemos desde hace tiempo, pero como prudencia obliga, y sobre todo cuando se trata de intervenir en un espacio público, me quedé con las ganas de decirle que a su marido, a quien también conozco y que trabaja en un taller mecánico, este gobierno de venezolanos, podemitas, socialistas y demás peluquines le habían subido más de doscientos euros la paga mensual, y que la inflación y los tipos de interés que elevan las hipotecas dependen, sobre todo, de un acrónimo denominado BCE (Banco Central Europeo), a cuya enjuta presidenta, Christine Lagarde, considerada como la tercera mujer más poderosa del mundo, se le atribuyen frases del tipo de "Los ancianos viven demasiado". Lo que si bien puede no ser rigurosamente cierto, sí lo es en cambio, como informó el diario el País, que "El FMI pide bajar pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado".

En alguna ocasión he referido en esta misma columna que la vida es una sucesión de estampas repetidas, así que al salir del supermercado no me costó esfuerzo desplazarme hasta La Habana, a finales del año 1998. Cuando al llegar al aeropuerto tomamos un taxi con dirección al hotel donde íbamos a alojarnos, por unos momentos pensé que no llegaríamos a conocer la espléndida ciudad, visto el furor con el que el taxista se refería al hablar de Fidel Castro (hubo momentos en los que estuvo a punto de estrellar la frente contra el parabrisas, tal era su agitación). Y todo porque el presidente había pasado de ser un ídolo, cuando gracias a los rusos no había problemas de comida, a convertirse en el más cruel de los tiranos, debido a los momentos de escasez por lo que en aquellos momentos atravesaba la isla.

Todos sabemos que el hambre no es un problema climático, o asunto de insoportables sequías o de malas cosechas, sino, y sobre todo, es el producto de una política fría diseñada como mecanismo de dominación y sometimiento. No es ninguna casualidad, precisamente, que cuando el hambre entra por la puerta, el amor salga por la ventana.