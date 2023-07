La carretera de Castilla ya gira en Mieres

El entramado vial que vertebra los accesos a los polígonos industriales y localidades del norte de Mieres a través de la vieja carretera de Castilla (N-630) ha terminado de dar el giro que empresarios y vecinos llevaban más de un década esperando. La obra de la tercera y última glorieta que se ha construido en el tramo de cuatro kilómetros que transita desde Fábrica de Mieres hasta Loredo ya está prácticamente concluida tras casi un año de labores. La actuación más próxima al casco urbano ha sufrido retrasos en relación con las rotondas "hermanas" habilitadas en La Pereda y Loredo debido a problemas que surgieron ya avanzados los trabajos por la incidencia de los mismos sobre redes subterráneas como el cable de fibra óptica.

La nueva glorieta de Fábrica de Mieres ha tardado casi un año en construirse, pero el demandado nudo ya está solo pendiente de rematar los últimos detalles. Hasta ahora había una peligrosa intersección con "T" para girar a la izquierda, que ha sido sustituida por una glorieta cerrada. Desde el Ayuntamiento de Mieres se había reclamado en numerosas ocasiones el desarrollo de estas obras largamente comprometidas. En este punto concreto se han producido varios accidentes de tráfico graves, en más de una ocasión con víctimas mortales.

En cuanto a las nuevas glorietas de Cardeo y Loredo llevan más de dos meses totalmente operativas. La actuación no solo mejora la conexión vial con las poblaciones de la zona norte de Mieres desde la vieja carretera de Castilla, sino que corrige los deficientes enlaces a los parques industriales de La Pereda, Ablaña y Baíña.

En la muy agitada intersección de Loredo-Baíña, ya totalmente finalizada, se acaba de extender la última capa de rodadura y se ha procedido a colocar toda la señalización vial. Se han repuesto y mejorado los apeaderos de autobús y también se han cambiado las luminarias por otras con tecnología led. Además, a petición de los vecinos, se han ampliado las aceras existentes. Un semáforo refuerza la seguridad de los peatones que se trasladan a pie entre la zona de Loredo y la de Baíña.

En Cardeo, como en Loredo, también se ha cerrado la glorieta partida. Por último, queda ahora concluir las labores en la intersección de Fábrica de Mieres, que es la que marcha con retraso. En la zona se han contabilizado graves accidentes, algunos con víctimas mortales. En el caso de este acceso, se está alterando la peligrosa intersección con "T" para girar a la izquierda que ha sido sustituida por una glorieta cerrada. El nuevo engranaje vial ya está operativo, aunque aún falta por rematar los trabajos, que arrancaron hace ya casi un año. Por este enlace circulan trailers de grandes dimensiones, debido a la presencia en el polígono de la empresa Mieres Raíl. La empresa diseña y produce, con una plantilla de casi 80 personas, desvíos y cruzamientos de vía para líneas de metro y alta velocidad de todo el mundo, con presencia en 20 países

En la intersección de Loredo-Baíña se han repuesto y mejorado los apeaderos de autobús y también se han cambiado las luminarias por otras con tecnología led. Además, a petición de los vecinos, se han ampliado las aceras existentes. Un semáforo refuerza la seguridad de los peatones que se trasladan a pie entre la zona de Loredo y la de Baíña.

En Cardeo, como en Loredo, también se ha cerrado la glorieta partida. Ahora bien, aquí los vecinos no han quedado del todo satisfechos. La queja se centra en el peligro que enfrentan los residentes cada vez que tienen que atravesar la rotonda para cruzar la carretera nacional (N-630) y poder llegar a Ablaña. No se trata de un trayecto que realicen de manera caprichosa, ya que al otro lado de la transitada calzada tienen el centro médico, la farmacia, la estación de tren y la conexión con la senda peatonal del río Caudal. Se trata de un enlace con alto volumen de tráfico, incluidos camiones con destino al polígono de Baíña, al de Fábrica de Mieres o a la central térmica de La Pereda. El pueblo ha venido reclamando insistentemente que se instale, no ya una pasarela como se planteó en su momento, sino un semáforo o, cuando menos, un paso de peatones. En la zona se han producido también varios accidentes graves en los últimos lustros, alguno de ellos mortal.

En cuanto la tercera y última glorieta quede totalmente rematada, culiminará una reordenación vial por la que Mieres llevaba más de una década esperando. De hecho, los trabajos se comprometieron por primera vez en el año 2011 y tenían como objetivo dotar de mayor seguridad a los actuales enlaces, algo que venían demandando los usuarios de la vía incesantemente, con varios accidentes graves a lo largo de los últimos años.El proyecto quedó finalmente en un programa de actuaciones en la región. Así, el verano pasado se adjudicaron el total de los trabajos por un poco más de cuatro millones de euros.