Un ovetense arrolla a un oso en el Huerna: "Era enorme,  como el susto que llevamos"

La Guardia Civil investiga si un oso fue el causante de un accidente de tráfico registrado a primera hora de la noche del pasado domingo en la autopista del Huerna. Parece haber pocas dudas. Los ocupantes del vehículo aseguran, sin sombra de duda, que chocaron contra un plantígrado que en ese momento se encontraba deambulando por la calzada. El susto fue tremendo. "Aún no habíamos llegado a la altura del antiguo peaje cuando un coche nos adelantó, junto entonces vimos que un oso enorme saltaba por encima del quitamiedos", explica el ovetense A. F. A., que iba al volante acompañado de su mujer, su hijo pequeño y un segundo niño. "Al ver al coche que nos había pasado, el oso giró y volvió sobre sus pasos. Me dio tiempo a frenar, pero le golpeamos con la parte del foco derecho en el trasero. Se levantó y escapó".

No hubo heridos y el animal escapó sin aparentemente grandes daños. El afortunado desenlace para todos incorpora un componente de sobresalto que no puede ser despreciado. "El susto fue tremendo. Mi mujer y mi hijo también vieron perfectamente al oso y el niño temblaba cuando todo paso". Tras el impacto, el coche parecía algo dañado junto a la rueda derecha. La familia esperó a la Guardia Civil en el lugar del siniestro. "No estaba seguro de si estaba en condiciones de poder seguir circulando y bajo ningún concepto tenía pensado bajarme del coche con un oso por los alrededores", señala con cierta gracia A. F. A. una vez el susto ha mutado en una anécdota que podrá contar en futuras reuniones de amigos. "No hay duda alguna. Era un oso. Lo vimos perfectamente". Al parecer, en el lugar del choque aparecieron restos que muy probablemente correspondan a heces del animal. También pelos.

El accidente se produjo cuando el vehículo descendía por el Huerna en dirección a Asturias casi a la altura de antiguo peaje. El impacto fue bastante fuerte , aunque por suerte no fue un alcance frontal. Todo indica que el animal huyó sin sufrir lesiones graves. Los implicados pudieron seguir su marcha sin más secuelas que un susto enorme. Llegaron a casa ya de madrugada tras un viaje de 16 horas desde la costa andaluza. Y es que el regreso d e vacaciones para esta familia asturiana fue muy accidentado. "A la altura de Sevilla se nos estropeó el coche y en el taller nos dieron uno de sustitución. Al final fue una odisea llegar a casa", indica A. F. A.. Al menos, se ahorrará la batalla con el seguro.