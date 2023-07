Los pescadores "no deben tener miedo alguno" a los eólicos, sostiene el Ministerio

"Los pescadores no deben temer nada porque se instalen parques eólicos en el mar, porque la reordenación del espacio marítimo lo que busca, principalmente, es proteger la biodiversidad". Así se pronunciaba ayer Marta Martínez-Gil Pardo De Vera, técnica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Fue durante la charla que ofreció en el campus de Barredo, dentro del curso de verano sobre Energías Renovables Marinas que se está impartiendo en el centro universitario mierense y que forma parte del proyecto europeo Portos, financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico. "Recientemente han salido publicados en el Boletín Oficial del Estado estos planes de reordenación y por lo tanto ya están en vigor", aseguró la experta, para agregar: "Es la primera vez que estos planes se hacen en España, y ha sido un proceso muy complejo, muy participativo, y que supone la primera piedra para poder ordenar el espacio y que toda la actividad económica marítima se desarrolle de forma sostenible".

Martínez-Gil indicó que "lo que hemos hecho es una recopilación ingente de información sobre usos presentes y usos futuros en el mar, unos datos que además están disponibles para todo el mundo, y que esto sirva de base para tomar decisiones a futuro". La representante del Ministerio subrayó que la prioridad a la hora de abordar el citado plan de reordenación ha sido la "conservación de la biodiversidad".

Respecto a los temores que estos planes han levantado entre los pescadores, Martínez-Gil apuntó: "No tienen que tener miedo alguno, porque esta ordenación no implica que de momento se haya autorizado nada. Solo se han delimitado las zonas en las que el recurso eólico es mejor y en qué zonas se minimiza por las interacciones con otros usos. En la costa cantábrica hay ocho zonas o polígonos señaladas, y todas ellas, y esto es importante, están a más de 20 kilómetros de la costa". "Esos polígonos no implican que vayan a llenarse de aerogeneradores o que en todos se vaya a desarrollar la eólica marina; todos los proyectos que se quieran llevar adelante van a tener que desarrollar los procesos de autorización, con las evaluaciones de impacto ambiental, paisajístico o su impacto en la economía del sector pesquero", matizó la experta de Transición Ecológica.

Proyectos "complejos"

Actualmente, agregó, no tiene constancia oficial de ningún proyecto. Confirmó además que el desarrollo de estos hipotéticos parques es técnicamente difícil. "Es complejo, los polígonos se han alejado de la costa por motivos de conservación de la biodiversidad, ya que tenemos un corredor de conservación marina que cubre ese cinturón cercano a la costa", apuntó Martínez-Gil. No obstante, reconoció que "en España hay muchísimo conocimiento desde el punto de vista técnico sobre la implantación de estos aerogeneradores, y la tecnología que se desarrollaría aquí sería la flotante, que es la que permite más profundidad".