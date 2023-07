Las incendiarias declaraciones de un cura asturiano sobre las fiestas de prau: "Han degenerado del culto al vicio"

Se llama José Antonio López y es el párroco de Campomanes. Nunca dejó que le llamaran "don Antonio". Él es Toño, hasta para las feligresas de misa diaria. Es carismático, una de esas personas –qué más da el alzacuellos– que nunca pasan desapercibidas. Quizás por eso, sus hojas parroquiales se agotan a buen ritmo los últimos domingos de cada mes. La de junio ha generado polémica. El tema: las fiestas de prau. Las declaraciones: "Las romerías patronales han degenerado del culto al vicio; rayan en lo denigrante".

–Pasa, pasa, que te cuento.

Toño López recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su despacho de la Casa Rectoral. Tiene sobre la mesa la hoja de la discordia. La señala: "Yo escribí esto y me pusieron verde en las redes sociales. Yo solo digo la verdad, por más que la repase no veo nada raro. Léela y dime qué te parece".

"El inicio del verano nos llama a descansar un poco de nuestras tareas. El mismo Jesucristo reunía a sus discípulos y los enviaba a descansar, a recuperar fuerzas". Hasta aquí, nada incendiario. Fue el segundo párrafo el que levantó ampollas: "Se recuerda que la visión y la concepción de las fiestas patronales en la Historia estuvieron fundamentalmente marcadas por el carácter religioso y cultural. (...) Sin embargo, ahora el desenvolvimiento de las denominadas fiestas patronales ha degenerado del culto al vicio y a las diversas manifestaciones que rayan en lo denigrante, sin ningún control ni límite".

Estas últimas palabras encendieron la mecha, y las redes ardieron en el momento. Representantes de las comisiones de fiestas del concejo afearon a Toño López que pusieran en jaque su trabajo, su esfuerzo y su dedicación. "No digo que no se entreguen, digo que no lo están haciendo en el sentido correcto". Matiza que "no lo digo por ninguna fiesta en concreto, hablo en general".

Si hay que poner un ejemplo, a la fuerza, se fija en su parroquia. "Yo estuve en una comisión de Campomanes que había antes, organizamos las fiestas durante cuatro años", apunta. Unas patronales "en las que la Iglesia también contaba".

"Hay noches dionisíacas; placer y droga"

Porque una romería patronal, insiste, es "algo más que no trabajar o comer bien. En una fiesta, como su propio nombre indica, hay que celebrar algo". Lo de ahora, añade, "no tiene nombre". O quizás sí: "Puede que se den noches dionisíacas, placer y droga, pero lo mismo les da que sea Carnaval, Navidad o Jueves Santo". "Hemos entronizado la nada. Ya lo dijo aquel poeta, no sé para qué queremos canciones si no tenemos a qué cantar".

El problema ha ido a más en los últimos años, asegura. "Lo he hablado con otros curas, y pasa en todos los sitios igual". Le duele que no cuenten con él para los programas, "que no tengamos voz para nada, pese a que el germen de la fiesta es la celebración eclesiástica. Parece que vamos a quitar el nombre de los santos y hacer patronos a los bares; cada pueblo el suyo". Solo le avisan, según dice, "para que les dé el ramu para la puya. Luego lo devuelven, y no se acuerdan de más". "Ni unas tristes flores para el altar", lamenta.

–Se le ve disgustado, Toño.

–Disgustado no, para nada. Pero algo enfadado sí. Porque esta iglesia y esta casa rectoral siempre estuvieron abiertas a todos.

Si a Toño López no se le puede negar el carisma, tampoco el trabajo por el valle del Huerna. No estudió Teología, "que era lo que tocaba", sino aparejador. Lo hizo para promover la construcción de las carreteras a los pueblos más recónditos. También ayudó en Burundi con el impulso a obras de hospitales y colegios.

Si se cuenta lo de la hoja parroquial, también hay que contar que ha peleado por el bienestar de niños y jóvenes en países en vías de desarrollo. Hay que escribir que, en uno de los armarios de la casa rectoral, guarda siete cestas que repartirá estos días entre las familias de Campomanes en dificultades económicas. Si se cuenta lo de la hoja parroquial, hay que describir una imagen de su despacho que le retrata a la perfección: al Cristo crucificado de la pared, le quitó la cruz y le puso un marco.