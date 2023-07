Lena asumirá el mantenimiento del ascensor del Adif: "No hará un agujero en las arcas municipales", afirma la Alcaldesa

El Ayuntamiento de Lena asumirá el mantenimiento de los ascensores panorámicos que unirán el centro de la Pola con la zona de la estación del tren. Los elevadores, que financian el Administrador de Infraestructuras (Adif) y el Principado, son una antigua reivindicación de la Administración local. "Mejorarán la accesibilidad para todos los vecinos, no solo para los viajeros del tren", apuntó la alcaldesa, Gema Álvarez. Es por eso que el Consistorio asumirá la conservación de los dispositivos: "No supondrá un agujero en las arcas municipales", señaló la máxima dirigente local.

La construcción de este ascensor es un paso al frente de las administraciones para preparar el concejo para la llegada de la Alta Velocidad (AVE) a Asturias. Por ahora, el trazado terminará en Lena -a expensas de que se decida sobre el proyecto hasta Gijón, que era la propuesta inicial-. Será un elevador panorámico, del que ya se ha elaborado una posible recreación, que unirá la plaza Alfonso X El Sabio con la calle Ramón y Cajal. Sobre el mapa: la zona baja de la localidad, donde está el eje hostelero y comercial, con la zona alta, donde se encuentra la estación.

"Llevábamos años negociando y buscando una solución para terminar con las barreras arquitectónicas en esta zona", apuntó Álvarez. En la actualidad, la plaza se une con la calle de la estación del tren con una empinada escalera prácticamente imposible para personas con movilidad reducida, los vecinos de edad avanzada y los que llevan un carrito con la compra o con un bebé. "Necesitábamos una actuación como la que ahora se ha comprometido", manifestó Álvarez.

Inversión

Una obra anunciada hace ya unos meses. Los ascensores panorámicos requieren una inversión de un millón de euros. El Principado aportará 600.000 y el Adif 400.000 euros. A esta partida se suman los 200.000 euros que invirtió el Ayuntamiento de Lena en la compra de los terrenos para la actuación. Si bien esta obra se relaciona con la llegada de la Alta Velocidad, Álvarez matizó que "se trata de un recurso que usará también la ciudadanía mierense y que busca mejorar su calidad de vida. No nos parece descabellado, por tanto, hacernos cargo desde el Ayuntamiento del mantenimiento".

No hay una cuantía concreta, solo estimaciones. Pero Álvarez deja claro ya que no supondrá un gasto "significativo" para "las arcas municipales". "Ojalá tuviéramos ya que estar pagando ese mantenimiento, porque eso significaría que el ascensor está ya en marcha y dando servicio a vecinos y vecinas". Por el momento, el proyecto aún está en fase de tramitación y no se barajan los plazos para su inauguración. "Esperamos que las obras empiecen lo antes posible", apuntó la dirigente local.

Estos ascensores son solo una pieza de un proyecto que se prevé de envergadura. El Adif ha licitado también el plan para la reforma integral de la estación de la Pola. Esto sí son palabras mayores: cuatro millones de inversión y dos años de plazo solo para la redacción del proyecto. Para la llegada de la Alta Velocidad, de forma temporal, se hará una pequeña obra en las instalaciones actuales y se instalarán barracones para ampliar aseos y otros servicios para los viajeros.