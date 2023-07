"No hay relevo generacional, pero de una manera u otra Amicos seguirá"

Carlos Muñiz Fernández es el presidente de la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria, Amicos. Ostenta el cargo desde 2009, año en el que se puso al frente de este colectivo, creado en 1998 con el objetivo de colaborar para erradicar la pobreza y la exclusión social en el municipio. Uno de sus principales proyectos es el comedor solidario, que desde 2017 se sitúa en "La Placina".

–¿Cuánta gente acudió en 2022 al comedor?

–A lo largo de todo el año acudieron unas 150 personas distintas. Durante 2022, dimos alrededor de 10.000 servicios. Esto es, les servimos la comida al mediodía y se llevan a casa una bolsa con alimentos para desayunar y cenar. Cada vez que vienen, les ofrecemos un servicio de tres comidas. Luego, sábados y domingos se les da una bolsa más grande, porque los domingos se cierra el comedor.

–¿Cuál es la previsión para este año?

–Creemos que se va a mantener en estos niveles, con unas 120 personas y un número de comidas similar. Sí que es cierto que con respecto a los años de la pandemia ha bajado la demanda, pero ahora, según nuestras previsiones, vamos a mantener los usuarios del último ejercicio.

–¿Cuál es el perfil de gente que acude al comedor?

–Tenemos el mismo perfil desde hace muchos años. Son fundamentalmente hombres, más o menos un 75%. La mayoría son españoles, un 95%, aunque hubo un tiempo en el que había muchos inmigrantes. En general, son personas que viven solas y que no tienen un núcleo familiar de referencia. Viven sin aportaciones económicas, con el ingreso mínimo vital o prestaciones no contributivas. Son de mediana edad, entre 35 y 50 años, y residen en pensiones o infraviviendas, si no están en la calle.

–¿Tiene usuarios fijos, que vayan todos los días?

–Sí, hay un núcleo de ellos que son habituales y vienen todos los días. Otros vienen, pero cuando cobran algo dejan de acudir hasta mitad de mes, cuando les escasea el dinero y vuelven. También hay transeúntes, que van de un sitio a otro buscando trabajo y van rotando por diferentes comedores.

–Si alguien quiere un menú del comedor, ¿qué proceso tiene que seguir para conseguirlo?

–Tenemos una trabajadora social, que es la que se encarga de todo el proceso de recibirlos, y es la que decide la gente que puede venir a comer habitualmente. Cuando vienen por primera vez, pueden comer sin ningún problema. Pero si quieren seguir viniendo, tienen que traer documentos que acrediten su situación, que demuestren que no tienen medios. Hay casos esporádicos en los que puede venir gente a comer que cobra más que nosotros.

–¿De dónde obtienen la comida que ofrecen?

–En su mayoría vienen del Banco de Alimentos, de compras a través de nuestros fondos, donaciones esporádicas de particulares y recogidas de asociaciones. La Fundación Alimerka nos da todas las mañanas excedentes, alimentos a punto de caducar o con mala venta. Son descartes de suficiente calidad, pero les queda poco para caducar y lo quitan de la venta. Esta fundación también nos da una aportación anual para comprar alimentos. Desde la asociación compramos carne y pescado, que es más complicado que nos llegue.

–¿Cómo se financian?

–Tenemos un núcleo de 245 socios que dan una aportación anual. Además, tenemos donativos esporádicos. El Principado otorga una subvención para fines sociales, de unos 23.000 euros este año. El Ayuntamiento de Mieres también nos da dinero para el mantenimiento de las instalaciones. La Fundación Alimerka nos da 5.000€ euros anuales, y otras entidades, como la Fundación de la Virgen de los Dolores o World Vision, de Madrid, también nos ayudan. Así conseguimos salir adelante todos los años

–El año que viene cumplirá 15 en la presidencia…

–Yo quería jubilarme ya, dejar el cargo y seguir ayudando en lo que pueda. Pero está complicado, porque no hay relevo generacional en la asociación. En 2025 hay que elegir un nuevo presidente, y yo quería dejarlo ya. Todo depende de que venga gente que quiera trabajar. Sí que es cierto que tenemos un equipo de unos 40 voluntarios, pero nos falta gente en administración, secretaría... Toda ayuda es bienvenida siempre.

–Ante esta falta de relevo que comenta, ¿cómo ve el futuro de la asociación?

–Llevamos 23 años trabajando en el comedor. Yo confío en que siga, es una gran obra que tiene el cariño de la gente de Mieres. Se trabaja muy bien, hay un ambiente agradable. Creo que a corto plazo no puede morir. Ojalá finalizara nuestra labor si se erradicase la pobreza y la necesidad, pero me temo que es algo difícil. De una u otra forma seguiremos.

–¿Cuál ha sido su mejor momento al frente de Amicos?

–Para mí, el mejor fue cuando inauguramos el nuevo local en 2017. Fue una de las etapas más agradables, aunque fue muy difícil conseguir financiación. El Ayuntamiento nos lo cedió cuando estaba prácticamente abandonado. Tuvimos que buscar dinero para construir el comedor, más de 100.000 euros. Fue un paso significativo, porque pasamos de sitios precarios a poder hacer instalaciones cómodas, una cocina industrial…

–¿Y el peor?

–Hay momentos complicados de crisis, cuando se te va un cocinero o algo parecido. El peor creo que fue cuando tuve que relevar al antiguo presidente, José Cardeñoso, que llevaba desde los inicios. Me costó esa transición.