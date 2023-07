"Algunos quieren que se nos vea como a señoritos", replican los exalumnos de Minas ante las críticas por sus alegaciones

Más leña al fuego en la polémica por el traslado de todos los estudios de Minas al campus de Mieres, decisión que supone el cierre de la Escuela de Oviedo. La asociación de exalumnos "Think Tank", que presentó unas alegaciones que han acalorado los ánimos en el municipio de Mieres –tildando de "zona deprimida" al concejo y ubicando erróneamente al campus en un polígono–, ha querido matizar sus propósitos. El colectivo que su principal argumentación es que la Universidad de Oviedo podría haber incumplido el procedimiento administrativo y, por eso, un recurso del Ministerio de Hacienda ha paralizado el traslado. "No entraremos en el juego de algunos que quieren que se nos vea como unos señoritos de Oviedo", apuntó Juan José del Campo, portavoz de "Think Tank". Reitera, no obstante, que "Mieres sí es una zona económicamente deprimida. Solo hay que ver la pérdida poblacional de los últimos años".

Un "pero" que no dejará calmarse los ánimos en Mieres. Tanto el Ayuntamiento como los vecinos han respondido ya a algunos contenidos de las referidas alegaciones en las que describían así al campus de Barredo y al concejo: "La Escuela Politécnica de Mieres no ha tenido la evolución suficiente desde su creación ni dispone de prestigio equiparable al del centro que se pretende extinguir, ubicándose en una zona deprimida de Asturias, con un grave problema de despoblación vinculado a la falta de oportunidades profesionales". Unas declaraciones que el alcalde, Aníbal Vázquez, tachó de "rancias, clasistas y soberbias". "No vamos a seguir en ese cruce de declaraciones", apuntó Del Campo. Y expone una verdad incuestionable: el Ministerio de Hacienda ha paralizado cautelarmente el traslado de los enseres de Minas al campus de Barredo, operación que la Universidad había llegado a adjudicar a una empresa. SFue a raiz de un "recurso especial en materia de contratación" que se presentó –apuntó Del Campo– "en defensa del derecho de la asociación a la tutela judicial efectiva, evitando que se continuara con los trámites administrativos, lo que hubiera supuesto que comenzara el traslado físico y que una eventual resolución judicial favorable a nuestra petición (el no traslado a Mieres) se encontrara con la imposibilidad material de revertir los hechos a origen". La decisión judicial llegará porque "Think Tank" también ha planteado un contencioso-administrativo ante los tribunales de Justicia. Es en este procedimiento en el que se decidirá el fondo del asunto. Si los estudios se trasladan a Mieres o no. La posición de "Think Tank" está clara. Del Campo argumenta que la Escuela de Minas de Oviedo garantiza la "convergencia" entre disciplinas que requiere actualmente la formación en este sector. Pero vuelve con el entorno: "El campus está en un barrio que se llama El Polígono –por el polígono residencial de Vega de Arriba– y, además, está al lado de un pozo minero. Por lo tanto, está en un área industrializada". En realidad, es inexacto que el campus de Mieres esté en un polígono industrial. De hecho, está en una de las zonas con más servicios de la ciudad, con cafeterías, supermercados, instalaciones deportivas, entre otros, y está justo al lado de la estación de autobuses. La estación de Renfe, con líneas a Oviedo y Gijón, está a cinco minutos a pie. En cuanto a la presencia de un pozo minero, Juan José del Campo se refiere al antiguo castillete de Barredo, emblema del pasado carbonero en las Cuencas y un símbolo del municipio. En los últimos años, Barredo se ha convertido en recurso turístico y cultural con la organización de conciertos y otros eventos al aire libre en su explanada. Es, tras el Pozo Santa Bárbara, uno de los ejemplos de aprovechamiento del patrimonio industrial en la comarca. PSOE de Mieres Son estas imprecisiones las que más han enfadado a los vecinos de Mieres. También a los políticos. El grupo municipal del PSOE mostró, tras conocerse los argumentos de los exalumnos, su "más absoluta repulsa" hacia unas declaraciones que consideran "deleznables". "Nos encontramos ante unas manifestaciones que suponen un grave insulto hacia los habitantes de Mieres en particular y de las cuencas mineras en general", destacaron. También "atentan contra la autonomía universitaria y del equipo rectoral en la gestión de los planes de estudios y de los campus que conforman la Universidad de Asturias". El PSOE mostró su apoyo a la decisión del Rectorado sobre la reordenación de Minas. Una reordenación que, concluyeron los socialistas, "por primera vez trata al campus de Mieres en igualdad de condiciones que a los de Oviedo y Gijón".