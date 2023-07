Mieres hace doblete con las becas de Amancio Ortega

Cerca de 11.000 alumnos se presentaron este pasado curso a la convocatoria de becas que ofrece la Fundación Amancio Ortega para cursar primero de Bachillerato en institutos de Estados Unidos y Canadá. Tras un minucioso proceso de selección, son 330 los estudiantes seleccionados. Dos de ellas son de Mieres. Se trata de Sara Fernández y Lucia López. Ambas están preparando ya las maletas para estar fuera de casa durante diez meses. "No podemos venir durante todo el curso ni nuestras familias pueden ir a visitarnos", explican asumiendo uno de los requisitos el programa de ayudas impulsado por la institución del Grupo Inditex. No pueden estar más ilusionadas y sus familias no ocultan su orgullo.

Sara Fernández estudiará en un instituto de Nueva York y Lucia López hará lo propio en Vancouver. Fueron recibidas por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que les felicitó por su logro académico y les pidió que intenten sobreponerse al desaliento cuando las cosas no les salgan como tenían planeado. Por su parte, la concejal de Educación, Belén Alonso, reconoció estar doblemente orgullosa, "Por un lado me alegro de que dos jóvenes de nuestro municipio hayan alcanzado un reconocimiento tan importante y, por otro, lo valoro como una muestra más del gran nivel de la educación pública". "El de Rioturbio es un colegio grande en un pueblo pequeño", apunta Sara Fernández, que cursó la Primaria en este exitoso centro escolar de la periferia de Mieres. La ESO la realizó en el IES Batán. Por su parte, Lucia López estudio en el colegio Aniceto Sela y en el IES Bernaldo de Quirós. Ambas son alumnas de sobresaliente. La primera quiere estudiar Arqueología, mientras que su compañera se decanta por Veterinaria.