Pedro Domínguez, vecino de Valdefarrucos (Aller), está "desesperado". Unos ladrones han entrado tres veces, en lo que va de mes, en una cochera y un cobertizo de su propiedad. Fuerzan la puerta y se llevan "lo que encuentran". Chorizos, botellas de vino, maquinaria y herramientas. El botín que han sustraido está valorado en más de 3.000 euros. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para dar lo antes posible con los responsables de los hechos.

"Me siento frustrado y muy desesperado", apunta Domínguez. No es solo lo material, también siente que le roban una parte de su vida. "En la cochera guardo toda la herramienta que he ido juntando, con trabajo y con esfuerzo. Al lado está la casina (una suerte de cobertizo) en la que hacemos comidas familiares, un sitio que tenemos para juntarnos y en el que también almacenamos algo de comida y de bebida para esas reuniones". Las propiedades de Domínguez están a menos de un kilómetro de distancia del cuartel de la Guardia Civil de Caborana.

Asaltos

En uno de los asaltos a sus inmuebles, los ladrones se llevaron varias botellas de vino de cierto valor y sesenta bolsas de chorizo, que Domínguez había guardado tras la matanza para toda la familia. En las otras dos ocasiones, "arrasaron" con la maquinaria y herramientas. "Se llevaron taladros, radiales, muchas herramientas. Son objetos de valor que tenía guardados para cuando me apetece hacer alguna labor en el tiempo libre, por entretenerme", aseguró.

Domínguez asegura que, cada vez que se acerca a la cochera, siente un nudo en el estómago. Lo que antes era un lugar para el tiempo libre, para el encuentro familiar, ahora es una fuente de incertidumbre. "Ya pienso qué será lo siguiente que me faltará, no sé qué hacer y siento que nadie puede parar esto".

La Guardia Civil está en ello. Pedro Domínguez ha presentado tres denuncias ante el Instituto Armado, una por cada vez que le entraron a robar en sus inmuebles. Los agentes han recogido huellas en el lugar de los hechos, entre otras pruebas, y están cerrando el cerco sobre los sospechosos. "Esperamos que los encuentren pronto y que esto termine", concluyó el vecino allerano.