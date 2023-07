Botadura con éxito en el Nalón

"El Entrego es de repetir". Lo dice el bilbaíno Marcelino Azkunaga sentado a orillas del Nalón bajo el puente de La Oscura, en El Entrego. Es uno de los participantes en el XVII Encuentro nacional de modelismo naval que se celebra anualmente dentro del programa de fiestas de La Laguna, en San Martín del Rey Aurelio. Azkunaga maneja con su mando a distancia una réplica del "Jesús Nazareno", "uno de los primeros botes atuneros motorizados, que tenían 14 metros de eslora y 8 tripulantes". Él lo ha construido a escala, de un metro de eslora y ayer por la tarde en vez de surcar el Golfo de Vizcaya buscando una buena marea de bonito del Cantábrico, navegaba plácidamente por las dulces aguas del Nalón". El bilbaíno es fiel a la cita de El Entrego, "aquí venimos todos, es que hay que venir, hay varias concentraciones de modelismo naval que son sagradas y la de El Entrego es una de ellas", insistía. Azkunaga subrayaba también el "enorme nivel" de los barcos que se pueden ver este fin de semana en San Martín del Rey Aurelio, alrededor de una treintena de embarcaciones de 29 "armadores". La mayor parte de los participantes, un total de 23, son de fuera de Asturias.

Entre estos está Juan Antonio Riesco. "¿Qué cuántos años llevo viniendo a El Entrego?, pues todos, los diecisiete que se lleva celebrando la concentración", apunta mientras prepara su "Abeille nº 3" para navegar. El madrileño ha tardado nada menos que dos años en construir este remolcador. "Lo hice partiendo de los planos originales del barco, es una réplica exacta", explica.

Riesco levanta la cubierta de su maqueta y deja ver el interior, conecta la batería y antes de echar el barco al agua comprueba que todo está bien. Con el mando a distancia prueba el timón y la hélice. Todo correcto. El madrileño toma las asas de la peana sobre la que descansa la maqueta y baja por el pantalán de madera colocado por la organización hasta llegar. El barco, de 1,15 metros de eslora tiene un peso total de 18 kilos, así que su compañero de Bilbao deja un momento su atunero a la deriva para ayudar a Riesco a posar el remolcador en el agua.

Los modelistas charlan, observan y prueban sus embarcaciones en el río.

Quien no pudo hacerlo ayer fue el asturiano Adolfo Pérez. Un pequeño fallo mecánico que tendrá que reparar le impidió echar al agua su barco. Pérez no sabe ni cuánto tiempo le ha llevado construir el "Pixuetu", un remolcador de altura de la época de la Segunda Guerra Mundial. Tampoco sabe el precio, no se ha parado a calcularlo.

Aclara que "el nombre no tiene nada que ver con el barco pero es que soy de Cudillero y me hacía ilusión". Él es uno de los seis participantes asturianos de la concentración y viajó hasta El Entrego acompañado de su nieta, Inés Noval.

El "Pixuetu" tiene todo lujo de detalles. Con 1,26 metros de eslora y 16 kilos de peso no le falta absolutamente nada, "aunque siempre hay que ir arreglando o renovando cosas", apunta el modelista. Esta afición no se trata solo de construir una réplica de un barco existente sino que los constructores se empapan de la historia y peculiaridades de cada nave. Adolfo Pérez explica cómo funcionaban este tipo de remolcadores "que iban a la parte". Es decir, "son remolcadores que auxiliaban a grandes mercantes, cuando uno de ellos tenía un problema, el remolcador le ofrecía ayuda a cambio de cobrar un tanto por ciento de la mercancía que llevase el barco averiado. Si aceptaban, les proporcionaban remolque inmediatamente, sino allí se quedaban hasta encontrar otra solución", explica Pérez . Apunta también que "estos barcos llevaban dos ametralladoras en el puente pero yo no se las he puesto porque no tenía demasiado espacio". Lo que sí ha colocado son los cañones de agua que ha fabricado con dos palos de "Chupa-Chups" y que se activan con bombas de limpiaparabrisas. Todo es artesano, todo es echo a mano y con mucho ingenio. "La chimenea es el cartón de un rollo de papel de cocina y el remate es una gota de un water", detalla. La cubierta la ha construido con madera de pino que ha lijado y barnizado para darle el color correspondiente. Además las ha "labrado" con punzones y taladros para dibujar los característicos remaches de las láminas de la madera de un barco. El exterior, el casco, está construido en madera de contrachapado y recubierto con una capa de fibra líquida.

Mientras el abuelo explica, la nieta escucha, aunque en realidad ya lo sabe todo. "Llevo viéndole hacer estas cosas desde muy pequeña", explica Inés Noval, que todavía no se ha animado a construir su propio barco. "A mí me gusta ver cómo lo va haciendo, me siento a su lado y le doy conversación", dice.

Tal vez dentro de unos años Noval sea una de las participantes en el encuentro de modelismo Naval de El Entrego, una de las citas ineludibles para los aficionados de toda España.