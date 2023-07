Neoliberalismo y morir de forma digna

Frente a quienes utilizan referencias cinematográficas, me hubiera sorprendido muy mucho que un cargo "muy del PP" hubiera hecho referencia a una película española ("Con un cine subvencionado sólo conseguiremos una secuencia de pancarta", decía hace tiempo un diputado del PP), para hacernos ver lo que nos perdemos los mierenses por no estar gobernados por el PP. El guión apunta a que con sus políticas neoliberales solucionarían los problemas del municipio en un "plis plas". Algunos preferimos la lectura y me van a permitir que les hable del libro que estoy leyendo: "Morirán de forma indigna", de Alberto Reyero Zubiri.

En 2019 se formó un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Alberto Reyero, de Ciudadanos, fue nombrado consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y, por tanto, la máxima autoridad en las residencias de la región. Se desgañitó pidiendo ayuda pero sus compañeros en el Gobierno, del Partido Popular, le ignoraron y acabó dimitiendo como consejero el 2 de Octubre del 2020. En este libro, el autor, nos presenta un documento de primer orden para conocer las circunstancias en las que murieron miles de personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del covid-19. Una cifra escalofriante de fallecidos que podría haber sido menor de no haberse aplicado los protocolos que impidieron el traslado de residentes enfermos a los hospitales de la comunidad madrileña, condenándolos a una muerte en condiciones indignas. ¿Cómo es posible esa frialdad e indiferencia ante la muerte de cientos de personas mayores, muchas de ellas dependientes, que se ahogaban en su propia tos, encerradas en sus habitaciones? ¿De qué calaña tienes que ser? Estas frases, tan fuertes, son sacadas literalmente del libro. En el futuro los historiadores estudiaran esta época a través de este libro, por la documentación en él recogida. Será esencial para conocer y entender que fue lo que ocurrió durante la primera ola de la pandemia. Un libro de obligada lectura para conocer las consecuencias de aplicar un neoliberalismo salvaje, al menos en aquellas universidades en las que para obtener el título de grado o máster los alumnos tengan que realizar y aprobar exámenes. Para los pájaros de mal agüero sí, me refiero a las "gaviotas", ¿sabéis lo que es meter la pezuña? Un total de 1,5 millones de euros que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo a la empresa Priviet Sportive SL a cambio de traer a España 250.000 mascarillas para uno de los pabellones de IFEMA en abril de 2020, durante las peores semanas de la pandemia. Detrás de esa empresa, sin relación con el sector sanitario, estaba un amigo de la infancia de la presidenta, Daniel Alcázar Barranco. Y detrás de ese contrato se escondía la comisión que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña. Esto sí es meter la pezuña, mientras morían 700 personas al día, contratar con tu hermana y recibir 234.000 euros de comisión. Algunos quieren vendernos el liberalismo como solución, repitiendo hasta la saciedad que la mejor medida de protección social es tener un puesto de trabajo. Pero nos ocultan, quiero creer que por maldad, por desconocimiento seria aún más grave, que la disminución del Estado y de las políticas proteccionistas que emanan de él, hacen que disminuyan los salarios. Hay ejemplos en muchos países. Además, hacen que los derechos de los trabajadores desaparezcan. Estos días, como ejemplo, hemos oído a algunos empresarios pedir que se eleve la edad de jubilación hasta los 72 años y no hace mucho veíamos como el PP "compraba" a diputados de otras fuerzas políticas para que rompieran su disciplina de voto con el fin de que la Reforma Laboral del gobierno de Sánchez, que tan buenos frutos ha dado, no saliera adelante. Seamos claros y sinceros, con una política neoliberal como la que defienden la derecha extrema y la ultraderecha en este país, los empresarios aplicarían estrategias para incrementar sus ganancias a costa de precarizar el trabajo: bajos salarios, horarios flexibles y amplios, despido libre... Por cierto, cuando se pretende dar una lección de historia hay que contar todos los hechos sin omitir ninguno, y hacerlo bien. Una de las causas de la caída del Imperio Romano fue que los ricos, que no deseaban pagar impuestos, trasladaron su residencia al campo donde, acogieron a los pobres que no encontrando alimentos en las urbes, que se sometieron a un incipiente proceso de feudalización (el neoliberalismo de por aquel entonces).