Barredo, el pozo sin fondo de la polémica universitaria entre Mieres y Oviedo

El 10 de marzo de 1972, hace algo más de 50 años, un decreto gubernamental convirtió a la villa de Mieres en la tercera ciudad universitaria de Asturias. La vieja Escuela de Capataces de Mieres se integraba en la Universidad de Oviedo como Escuela de Ingenieros Técnicos Mineros. La Escuela de Capataces había comenzado su andadura más de un siglo antes, en el año 1855 siendo la segunda Escuela de Minas que se creaba en España –la primera fue la de Almadén– con el ingeniero de origen alemán Guillermo Schultz como director. Sin embargo, a los cinco años fue trasladada hasta Langreo y más tarde a Oviedo, regresando definitivamente a Mieres en 1874. En la memoria colectiva quedó ese nombre de escuela de capataces, posteriormente escuela de peritos. Oviedo no tendría su escuela de minas hasta la segunda mitad del siglo XX, casi cien años después de la de Mieres. Eso sí, era la Escuela Especial de Ingenieros de Minas, en la que las clases comenzaron con el edificio aún en precario el 10 de octubre de 1960.

Hasta ahí los antecedentes de los estudios de minas en Asturias, una disciplina que está en el centro de la última polémica universitaria. La Universidad de Oviedo ha aprobado el traslado de la Escuela de Minas de Oviedo a Mieres y ahí desde la capital se da la batalla para que no sea así.

El antiguo pozo Barredo, espacio en el que se levanta el campus universitario de Mieres, inaugurado en 2002 por el entonces Príncipe de Asturias y hoy Rey de España, Felipe VI, es una suerte de pozo de polémicas universitarias. La de Minas es la última pero en la memoria de los mierenses hay más.

Campus de Excelencia

En 2009, cuando la Universidad de Oviedo buscaba el título de Campus de Excelencia Universitaria, viajó a Madrid una delegación formada por el entonces rector, Vicente Gotor, y los alcaldes de Oviedo y Gijón, como representantes de las ciudades universitarias. No se invitó al alcalde de Mieres, el tercer campus de la Universidad. Un agravio que no sentó nada bien en la villa. El alcalde de Mieres, el fallecido Misael Fernández Porrón, tiró de ironía y aseguró sentirse como el niño de "Solo en Casa", cuando la familia se fue de viaje y se olvidó de él. El sarcasmo no quitaba el enfado del Ayuntamiento al completo, oposición incluida, y sociedad civil.

Grado de Deportes

Fue la primera gran ofensa de lo que podríamos denominar era moderna universitaria. Otra de las grandes pugnas que enfrentó a Mieres y Oviedo fue la sede elegida para el grado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que aún no se ha comenzado a impartir. La disputa comenzó en 2017. La institución académica asturiana barajaba como posibles sedes las tres ciudades universitarias, Oviedo, Gijón y Mieres. La capital del Caudal luchó todo lo posible, con todas sus fuerzas políticas y sociales, pero una vez más fue excluida y todo indica que el grado de Deportes se impartirá en Oviedo a partir del próximo año.

Ahora toca Minas. Por una vez, parece que sí se tiene en cuenta a Mieres, pero eso no gusta en la capital del Principado.