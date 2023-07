Piotr Pozniak lleva ocho meses desesperado, casi no puede vivir ni en su propia casa. Fue en esa fecha cuando empezó a ver una pequeña humedad en el techo de la cocina. Pasado el tiempo la pared está que se cae a cachos. El piso, un bajo situado en la carretera de Ciaño a Samuño, es propiedad de Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) y no hay manera de que le solucionen el problema. El vecino llegó a la casa hace tres años pero el calvario empezó después. Hasta el punto de que el pasado sábado tuvo que llamar a la policía. “Empezó a caer agua por los óculos y me dio miedo que afectase a la instalación eléctrica y ocurriese algo”, explica. En un primer momento desde la Policía Local de Langreo le remitieron al 112, “pero ese es un teléfono de emergencias, de urgencias, y esto es grave pero no es como para bloquear la línea del 112”, apunta. Así que una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta la vivienda y vieron caer el agua desde el techo hasta el suelo de la cocina. “Me dijeron que era responsabilidad de Vipasa”, algo que él ya sabía. De hecho, lleva meses intentando que la Consejería de Bienestar Social, de la que depende la agenda de vivienda del Principado, le de una solución. “Han venido dos veces pero se han limitado a hacer fotografías y nadie lo arregla”, clama Pozniak.

“No puedo vivir así”, se lamenta, “tengo un nieto que no puede venir a esta casa porque me da miedo”, subraya, e insiste en que “eso cada vez va a peor”.

Aquella pequeña sombra de humedad es ahora una enorme mancha que se extiende por la pared de la cocina y que ha pasado al pasillo. El afectado supone que se trata de una fuga de agua del piso superior pero no tiene relación con su vecino. “El piso de arriba no es de Vipasa, es propiedad privada”, explica. Eso lo complica todo ya que debería ser el seguro del propietario quien arregle la avería. En caso de que el dueño no tenga seguro, Pozniak entiende que debe ser Vipasa quien le solucione el problema y luego reclame lo que sea necesario al vecino del piso superior.

Este vecino de Langreo ya no sabe qué hacer. Ha llamado en infinidad de ocasiones a la agencia de vivienda del Principado, “y no me dan soluciones, en muchos casos lo único que consigo es que me pongan mientras espero a hablar con alguien que nunca contesta al teléfono”. No aguanta más, ni en el Ayuntamiento, ni en el Principado ni en ningún sitio le ofrecen una solución y poco a poco va viendo como la carga exterior de la pared de su cocina se viene abajo, teme que lo próximo sea el techo. “Y en cuanto el agua entre en el sistema eléctrico ya no podré vivir aquí”, aventura.